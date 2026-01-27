Rozhodujúce je, či dieťa spĺňa podmienky na adrese svojho trvalého pobytu a má tam prihlásené odberné miesto.
Ak rodičia prepíšu byt na dieťa a byt sa prenajíma bez trvalého pobytu nájomníkov, štát prizná energopomoc len vtedy, ak dieťa spĺňa podmienky na adrese svojho trvalého pobytu a má tam prihlásené odberné miesto.
Inak povedané, pomoc sa nevzťahuje automaticky na prenajímaný byt, ale na trvalý pobyt vlastníka, ak už na ňom energopomoc získal.
Celý prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie, si prečítaš v tomto článku.
26. januára 2026 o 9:30 Čas čítania 4:02 Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
24. januára 2026 o 11:31 Čas čítania 0:36 Nemáte nárok na energopomoc? Štát radí Slovákom, ako postupovať