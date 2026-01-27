Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) si myslí, že Slovensko by malo odmietnuť pozvanie do Rady mieru. Témou sa bude zaoberať vláda na stredajšom (28. 1.) rokovaní. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.
Článok budeme aktualizovať.
