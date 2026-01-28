Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 28. januára 2026 o 14:10
Čas čítania 0:35

Nová technika na doklady nasníma tvár aj odtlačky prstov. Štát za ňu zaplatí 3,5 milióna eur

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nová technika na doklady nasníma tvár aj odtlačky prstov. Štát za ňu zaplatí 3,5 milióna eur
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR technologicky modernizuje oddelenia dokladov po celom Slovensku.

Ministerstvo vnútra skvalitňuje svoje služby, technologicky ich modernizuje a nasadzuje nové IT riešenia. Rezort už podpísal zmluvu na dodanie nového softvéru a hardvéru, konkrétne takzvaných SmartHUBov pre oddelenia dokladov na celom Slovensku.

Nové vybavenie zahŕňa aj periférne zariadenia na snímanie tváre, odtlačkov prstov, podpisov a dokladov vrátane príslušenstva a biometrických licencií. Ministerstvo tak zmodernizuje 300 pracovísk, ktoré na obnovu dlho čakali. Technici inštalujú zariadenia postupne v rámci celého Slovenska a zároveň školia zamestnancov, ako s novou technikou pracovať.

Ministerstvo pôvodne predpokladalo hodnotu zákazky vo výške 4,3 milióna Verejná súťaž však priniesla nižšiu výslednú cenu 3,6 milióna s DPH. Kúpna zmluva zahŕňa okrem technických komponentov aj služby expertov, ktorí zabezpečia spoľahlivú prevádzku pracovísk na zber biometrických a osobných údajov občanov.

Rezort realizuje modernizáciu v rámci projektu „Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR“. Projekt financuje Program Slovensko spolu s Európskym fondom regionálneho rozvoja.

28. januára 2026 o 10:20 Čas čítania 0:20 Slovákom chodia do schránok falošné predvolania od polície. Nesedí na nich jedna základná vec Slovákom chodia do schránok falošné predvolania od polície. Nesedí na nich jedna základná vec
28. januára 2026 o 9:41 Čas čítania 0:37 Premiér Fico vraj o Trumpovi povedal, že prišiel o rozum a je nebezpečný. Vyjadril sa tak pred európskymi lídrami Premiér Fico vraj o Trumpovi povedal, že prišiel o rozum a je nebezpečný. Vyjadril sa tak pred európskymi lídrami
28. januára 2026 o 7:50 Čas čítania 0:18 Upozornenie pre rodičov: Z predaja sťahujú jednu šaržu obľúbenej dojčenskej výživy Upozornenie pre rodičov: Z predaja sťahujú jednu šaržu obľúbenej dojčenskej výživy
ilustračný záber
ilustračný záber Zdroj: TASR/Martin Baumann
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:05
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
2
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 14:39
KALKULAČKA: Koľko dostaneš počas tehotenstva? Vypočítaj si výšku tehotenského príspevku v roku 2026
KALKULAČKA: Koľko dostaneš počas tehotenstva? Vypočítaj si výšku tehotenského príspevku v roku 2026
2
včera o 06:24
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
dnes o 09:05
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
2
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
2
včera o 06:24
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
pred 2 dňami
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
1
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
24. 1. 2026 7:22
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Lifestyle news
Nová československá rozprávka získava neobyčajne dobré hodnotenia. Nemala ešte ani premiéru
pred 30 minútami
Tajomstvo Kena je konečne odhalené. Mattel po 65 rokoch prezradil skutočné meno bábiky
pred hodinou
Bol národným hrdinom, no doma bojoval sám. Silný slovenský film o legendárnom krasokorčuliarovi už dnes nájdeš na Voyo
pred 2 hodinami
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
pred 3 hodinami
Prečo sa nám dnes rozmýšľa ťažšie? Neurológ pomenoval jednoduché pravidlo, ktoré to môže zmeniť
dnes o 11:53
Hodiny posledného súdu sú bližšie ku katastrofe než kedykoľvek predtým. Od polnoci nás delí už iba 85 sekúnd
dnes o 11:07
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
dnes o 10:12
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
dnes o 08:43
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
včera o 16:28
Slovensko Všetko
V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve telá. Podozrivý momentálne čelí výsluchu
pred 42 minútami
V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve telá. Podozrivý momentálne čelí výsluchu
Policajné hliadky priamo na mieste činu okamžite obmedzili na slobode jednu osobu, pričom pri zásahu museli použiť aj donucovacie prostriedky.
Slovákom chodia do schránok falošné predvolania od polície. Nesedí na nich jedna základná vec
dnes o 10:20
Slovákom chodia do schránok falošné predvolania od polície. Nesedí na nich jedna základná vec
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie gymnáziá na Slovensku, hlavné mesto dominuje
dnes o 07:11
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie gymnáziá na Slovensku, hlavné mesto dominuje
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
dnes o 11:46
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Premiér Fico vraj o Trumpovi povedal, že prišiel o rozum a je nebezpečný. Vyjadril sa tak pred európskymi lídrami
dnes o 09:41
Premiér Fico vraj o Trumpovi povedal, že prišiel o rozum a je nebezpečný. Vyjadril sa tak pred európskymi lídrami
Ak vlastníš tento teplomer, vrátia ti peniaze. Testy v ňom preukázali prekročené limity toxických látok
dnes o 11:10
Ak vlastníš tento teplomer, vrátia ti peniaze. Testy v ňom preukázali prekročené limity toxických látok
Slovensko Všetko
V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve telá. Podozrivý momentálne čelí výsluchu
pred 42 minútami
V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve telá. Podozrivý momentálne čelí výsluchu
dnes o 10:20
Slovákom chodia do schránok falošné predvolania od polície. Nesedí na nich jedna základná vec
dnes o 07:11
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie gymnáziá na Slovensku, hlavné mesto dominuje
Zahraničie Všetko
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
dnes o 09:05
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
dnes o 08:29
6 najväčších ekonomík EÚ plánuje vlastný blok. Už nie je možné pokračovať v doterajšom prístupe, odkázal nemecký vicekancelár
1
včera o 09:11
Nebezpečné vírusové ochorenie opäť ohrozuje Európu. WHO vyzýva na očkovanie
Ekonomika Všetko
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
2
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 hodinami
Finančná správa začína aktívne sledovať Slovákov, ktorí robia transakcie s kryptomenami. Chcú vybrať viac peňazí na daniach
pred 2 dňami
Výrobca z Tatier čelí konkurzu po rokoch strát. Firma dnes funguje už len s poslednými zamestnancami

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako ťa môžu (a nemôžu) firmy kontaktovať? Pozri si právne pravidlá nevyžiadaných e-mailov, SMS a hovorov (PREHĽAD)
dnes o 10:45
Ako ťa môžu (a nemôžu) firmy kontaktovať? Pozri si právne pravidlá nevyžiadaných e-mailov, SMS a hovorov (PREHĽAD)
Kedy firmy konajú v súlade so zákonom a kedy už prekračujú hranicu?
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
1
pred 2 dňami
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
2
pred 2 dňami
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
pred 3 dňami
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
22. 1. 2026 16:45
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia