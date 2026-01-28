Ministerstvo vnútra SR technologicky modernizuje oddelenia dokladov po celom Slovensku.
Ministerstvo vnútra skvalitňuje svoje služby, technologicky ich modernizuje a nasadzuje nové IT riešenia. Rezort už podpísal zmluvu na dodanie nového softvéru a hardvéru, konkrétne takzvaných SmartHUBov pre oddelenia dokladov na celom Slovensku.
Nové vybavenie zahŕňa aj periférne zariadenia na snímanie tváre, odtlačkov prstov, podpisov a dokladov vrátane príslušenstva a biometrických licencií. Ministerstvo tak zmodernizuje 300 pracovísk, ktoré na obnovu dlho čakali. Technici inštalujú zariadenia postupne v rámci celého Slovenska a zároveň školia zamestnancov, ako s novou technikou pracovať.
Ministerstvo pôvodne predpokladalo hodnotu zákazky vo výške 4,3 milióna Verejná súťaž však priniesla nižšiu výslednú cenu 3,6 milióna s DPH. Kúpna zmluva zahŕňa okrem technických komponentov aj služby expertov, ktorí zabezpečia spoľahlivú prevádzku pracovísk na zber biometrických a osobných údajov občanov.
Rezort realizuje modernizáciu v rámci projektu „Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR“. Projekt financuje Program Slovensko spolu s Európskym fondom regionálneho rozvoja.