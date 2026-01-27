Nárok závisí od nemocenského poistenia a výška dávky od príjmu, z ktorého sa počíta.
Tehotenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa ženám od 13. týždňa tehotenstva, ak sú nemocensky poistené. Jej výšku si môžete jednoducho vypočítať pomocou online kalkulačky portálu FinReport, stačí zadať hrubú mzdu.
Kto má na dávku nárok
Nárok majú zamestnankyne, živnostníčky s povinným poistením, dobrovoľne nemocensky poistené ženy, poistenky v ochrannej lehote aj ženy s prerušeným poistením počas rodičovskej dovolenky.
Ako o dávku požiadať
Žiadosť vystaví gynekológ na začiatku druhého trimestra. Po podpísaní ju treba doručiť Sociálnej poisťovni, elektronicky alebo osobne.
Koľko môžete dostať
V roku 2026 je minimálna výška tehotenskej dávky 300,70 eur (v mesiaci, ktorý má 30 dní) alebo 310,70 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní). . Maximálne môže žena získať 451 až 466 eur mesačne, podľa počtu dní v mesiaci. Denný strop dávky je 15,03 eura.
Ako sa dávka počíta
Tehotenské predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu a vypláca sa až do pôrodu. Presnú sumu si najrýchlejšie overíte v online kalkulačke.