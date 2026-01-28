Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 28. januára 2026 o 14:48
Čas čítania 0:28

Autorkou prvotnej skice nového loga je údajne riaditeľka STVR. Zavádzanie novej identity potrvá 18 mesiacov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Autorkou prvotnej skice nového loga je údajne riaditeľka STVR. Zavádzanie novej identity potrvá 18 mesiacov
Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) oficiálne odštartovala proces rebrandingu a predstavila svoje nové logo.

Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Martina Flašíková predstavila nové logo inštitúcie a potvrdila, že zavádzanie novej vizuálnej identity potrvá 18 mesiacov. Telerozhlas uvádza, že logo vytvorili interne a autorkou samotného konceptu aj prvotnej skice je priamo Martina Flašíková, informuje portál Denník N.

V krátkom čase inštitúcia spustí verejné obstarávanie na komplexný kreatívny koncept. Víťaz súťaže následne rozpracuje vizuálnu identitu pre všetky televízne programové služby. Podľa Flašíkovej nové logo jasne ukazuje, ako môže vyzerať dynamicky spracovaná grafika v modernom mediálnom priestore.

„Logo je jeden splnený krok. Sme na začiatku cesty. Budujeme veľký mediálny dom STVR a rebranding je jedna z jeho súčastí. To najdôležitejšie bude, ako sa budú fungovať naše programové služby a obsah pre diváka,“ povedala Martina Flašíková.

Martina Flašíková
Zdroj: TASR - Jakub Kotian
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko STVR
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:05
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
2
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 14:39
KALKULAČKA: Koľko dostaneš počas tehotenstva? Vypočítaj si výšku tehotenského príspevku v roku 2026
KALKULAČKA: Koľko dostaneš počas tehotenstva? Vypočítaj si výšku tehotenského príspevku v roku 2026
2
včera o 06:24
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
dnes o 09:05
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
2
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
2
včera o 06:24
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
pred 2 dňami
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
1
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
24. 1. 2026 7:22
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Lifestyle news
Nová československá rozprávka získava neobyčajne dobré hodnotenia. Nemala ešte ani premiéru
pred 34 minútami
Tajomstvo Kena je konečne odhalené. Mattel po 65 rokoch prezradil skutočné meno bábiky
pred hodinou
Bol národným hrdinom, no doma bojoval sám. Silný slovenský film o legendárnom krasokorčuliarovi už dnes nájdeš na Voyo
pred 2 hodinami
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
pred 3 hodinami
Prečo sa nám dnes rozmýšľa ťažšie? Neurológ pomenoval jednoduché pravidlo, ktoré to môže zmeniť
dnes o 11:53
Hodiny posledného súdu sú bližšie ku katastrofe než kedykoľvek predtým. Od polnoci nás delí už iba 85 sekúnd
dnes o 11:07
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
dnes o 10:12
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
dnes o 08:43
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
včera o 16:28
Slovensko Všetko
V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve telá. Podozrivý momentálne čelí výsluchu
pred 46 minútami
V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve telá. Podozrivý momentálne čelí výsluchu
Policajné hliadky priamo na mieste činu okamžite obmedzili na slobode jednu osobu, pričom pri zásahu museli použiť aj donucovacie prostriedky.
Slovákom chodia do schránok falošné predvolania od polície. Nesedí na nich jedna základná vec
dnes o 10:20
Slovákom chodia do schránok falošné predvolania od polície. Nesedí na nich jedna základná vec
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie gymnáziá na Slovensku, hlavné mesto dominuje
dnes o 07:11
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie gymnáziá na Slovensku, hlavné mesto dominuje
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
dnes o 11:46
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Premiér Fico vraj o Trumpovi povedal, že prišiel o rozum a je nebezpečný. Vyjadril sa tak pred európskymi lídrami
dnes o 09:41
Premiér Fico vraj o Trumpovi povedal, že prišiel o rozum a je nebezpečný. Vyjadril sa tak pred európskymi lídrami
Ak vlastníš tento teplomer, vrátia ti peniaze. Testy v ňom preukázali prekročené limity toxických látok
dnes o 11:10
Ak vlastníš tento teplomer, vrátia ti peniaze. Testy v ňom preukázali prekročené limity toxických látok
Ekonomika Všetko
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
2
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 hodinami
Finančná správa začína aktívne sledovať Slovákov, ktorí robia transakcie s kryptomenami. Chcú vybrať viac peňazí na daniach
pred 2 dňami
Výrobca z Tatier čelí konkurzu po rokoch strát. Firma dnes funguje už len s poslednými zamestnancami
Slovensko Všetko
V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve telá. Podozrivý momentálne čelí výsluchu
pred 46 minútami
V byte vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve telá. Podozrivý momentálne čelí výsluchu
dnes o 10:20
Slovákom chodia do schránok falošné predvolania od polície. Nesedí na nich jedna základná vec
dnes o 07:11
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie gymnáziá na Slovensku, hlavné mesto dominuje
Zahraničie Všetko
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
dnes o 09:05
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
dnes o 08:29
6 najväčších ekonomík EÚ plánuje vlastný blok. Už nie je možné pokračovať v doterajšom prístupe, odkázal nemecký vicekancelár
1
včera o 09:11
Nebezpečné vírusové ochorenie opäť ohrozuje Európu. WHO vyzýva na očkovanie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako ťa môžu (a nemôžu) firmy kontaktovať? Pozri si právne pravidlá nevyžiadaných e-mailov, SMS a hovorov (PREHĽAD)
dnes o 10:45
Ako ťa môžu (a nemôžu) firmy kontaktovať? Pozri si právne pravidlá nevyžiadaných e-mailov, SMS a hovorov (PREHĽAD)
Kedy firmy konajú v súlade so zákonom a kedy už prekračujú hranicu?
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
1
pred 2 dňami
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
2
pred 2 dňami
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
pred 3 dňami
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
22. 1. 2026 16:45
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia