Slovenská televízia a rozhlas (STVR) oficiálne odštartovala proces rebrandingu a predstavila svoje nové logo.
Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Martina Flašíková predstavila nové logo inštitúcie a potvrdila, že zavádzanie novej vizuálnej identity potrvá 18 mesiacov. Telerozhlas uvádza, že logo vytvorili interne a autorkou samotného konceptu aj prvotnej skice je priamo Martina Flašíková, informuje portál Denník N.
V krátkom čase inštitúcia spustí verejné obstarávanie na komplexný kreatívny koncept. Víťaz súťaže následne rozpracuje vizuálnu identitu pre všetky televízne programové služby. Podľa Flašíkovej nové logo jasne ukazuje, ako môže vyzerať dynamicky spracovaná grafika v modernom mediálnom priestore.
„Logo je jeden splnený krok. Sme na začiatku cesty. Budujeme veľký mediálny dom STVR a rebranding je jedna z jeho súčastí. To najdôležitejšie bude, ako sa budú fungovať naše programové služby a obsah pre diváka,“ povedala Martina Flašíková.