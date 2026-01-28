Firma zdôrazňuje, že všetky jej dojčenské výživy spĺňajú prísne bezpečnostné a kvalitatívne normy.
Spoločnosť Danone na svojom webe upozorňuje spotrebiteľov na dobrovoľné a preventívne stiahnutie jednej šarže dojčenskej výživy z trhu. Ide o výrobok Nutrilon Advanced 1 (350 g) so šaržou 2026.10.08 a dátumom minimálnej trvanlivosti 8. októbra 2026.
Firma zdôrazňuje, že všetky jej dojčenské výživy spĺňajú prísne bezpečnostné a kvalitatívne normy a doterajšie kontroly potvrdili ich bezpečnosť. Stiahnutie súvisí s novými regulačnými odporúčaniami a má čisto preventívny charakter, pričom cieľom je ochrana zdravia detí.
