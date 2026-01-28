Po stredajšom rokovaní kontrolného výboru uviedol, že znalecký posudok jednoznačne pripisuje zavinenie druhému vodičovi.
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar sa po stredajšom rokovaní kontrolného výboru vyjadril k autonehode v Nitre. Podľa vlastných slov nenesie za incident vinu ani spoluvinu. Opiera sa pritom o závery vyšetrovania a odborný posudok znalca.
„Technickou príčinou dopravnej nehody bolo zavinenie vodiča, ktorý šoféroval Volkswagen Passat. Viete, na akom aute som nebol,“ uviedol Gašpar. Priznal však, že pred nárazom mierne prekročil povolenú rýchlosť o 4 km/h. „Príjazdovú rýchlosť do miesta nehody som mal päťdesiatštyri kilometrov za hodinu, čiže som prekročil rýchlosť o štyri kilometre za hodinu,“ spresnil šéf tajnej služby.
Hoci nehoda zasiahla aj ďalšiu rodinu, jej členovia ani ich právny zástupca sa k situácii nateraz odmietli vyjadriť.