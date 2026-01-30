Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje obyvateľov severného a východného Slovenska pred prudkým ochladením. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami, ktorá platí od piatkovej polnoci až do nedeľného rána.
Najchladnejší vzduch zasiahne Žilinský kraj, kde najmä v okrese Námestovo a v mrazových dolinách Oravy teplota ojedinele klesne až na -15 °C. Podobnú situáciu očakávajú odborníci aj v Prešovskom a Košickom kraji. Mrazivá noc potrápi najmä obyvateľov podtatranskej oblasti, Spiša a horného Zemplína, kde teplomery takisto ukážu hodnoty okolo -15 °C.
Nízke teploty predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. SHMÚ upozorňuje, že takýto mráz môže spôsobiť podchladenie alebo poškodenie organizmu pri dlhšom pobyte vonku. Odborníci preto odporúčajú ľuďom v zasiahnutých krajoch, aby obmedzili fyzickú aktivitu v exteriéri a dbali na poriadne vrstvené oblečenie. Hoci mráz v tejto ročnej dobe nikoho neprekvapí, jeho intenzita si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.