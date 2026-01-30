Plamene ohrozujú okolie.
Areálom bývalého drevospracujúceho podniku v Hencovciach (okres Vranov nad Topľou) sa v piatok 30. januára popoludní rozšíril oheň. Na požiar v závode Bukóza okamžite zareagovali hasičské zbory, ktoré na miesto vyslali techniku aj posádky. Odborníci zatiaľ príčinu vzniku požiaru vyšetrujú, informuje portál tvnoviny.
Spoločnosť Bukóza Holding, ktorá sa kedysi venovala spracovaniu dreva a výrobe papiera, čelí od marca 2025 konkurzu. Firmu do krachu dohnali dlhoročné finančné problémy, ktoré vyústili až do úplného zastavenia výroby. Areál, v ktorom dnes horelo, tak už dlhšiu dobu neslúži svojmu pôvodnému účelu.
Správu budeme aktualizovať.