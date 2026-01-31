Tatra banka od 31. marca 2026 upravuje svoj sadzobník poplatkov a prináša novinky v programe odmeňovania.
Tatra banka od konca marca upravuje poplatky pre fyzické aj právnické osoby. Tu sú hlavné novinky, ktoré ovplyvnia vašu peňaženku:
1. Účet pre modrú planétu (Program odmeňovania)
- Do programu pridávajú vklady v banke vo výške aspoň 20 000 EUR. Tieto peniaze vám pomôžu znížiť alebo úplne odpustiť mesačný poplatok za účet, informuje Tatra banka na svojom webe.
- Seniori (65+): Automaticky získavate zľavu 4 EURÁ. Za vedenie účtu tak zaplatíte maximálne 3 EURÁ mesačne (pri využití ďalšieho produktu môže byť účet aj zadarmo).
- Mladí do 26 rokov: Banka zjednocuje vekovú hranicu pre študentské výhody na 26 rokov. Do tohto veku platíte za účet zvýhodnenú cenu 3 EUR (alebo 0 EUR pri splnení podmienok programu).
- Zjednodušené poistenie: Kategórie poistných produktov v programe odmeňovania zlučujeme do dvoch skupín: Životné a Neživotné poistenie.
2. Kreditné karty
- Zmena poplatkov: Po desiatich rokoch banka upravuje poplatky za kreditné karty.
- Nové hranice pre zľavy: Ak chcete kartu naďalej využívať so zľavou alebo zadarmo, musíte po novom dosiahnuť vyššie hranice obratu uvedené v sadzobníku.
3. Čo bude lacnejšie alebo zadarmo?
- Hotovosť v cudzej mene: Na Účte pre modrú planétu zavádzame neobmedzený počet bezplatných vkladov hotovosti v cudzej mene na pobočke.
- Kataster: Znižujeme poplatok za službu „Kataster vybavíme za Vás“.
Kreditky: Rušíme poplatok za úhradu kreditnej karty priamo v pobočke.
4. Ostatné zmeny
- Banka zvyšuje poplatky pri službách, ktoré majú lacnejšiu digitálnu alternatívu, a pri prenájme bezpečnostných schránok.
Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete do 31. marca 2026 bezodplatne a okamžite ukončiť zmluvný vzťah s bankou. V opačnom prípade platia nové podmienky automaticky.