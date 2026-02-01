Trestné oznámenie na neho podali poslanci SaS.
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár čelí obvineniu. Potvrdil to pre TASR s tým, že si unesenie o vznesení obvinenia prevzal v piatok (30. 1.) a vyjadriť sa k nemu plánuje budúci týždeň.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay, ktorý spolu s ďalšími straníckymi kolegami podal minulý rok na splnomocnenca trestné oznámenie, na sociálnej sieti informoval, že Petra K. obvinili z trestného činu šírenia poplašnej správy.
31. januára 2026 o 13:56 Čas čítania 0:44 Lajčák reaguje na kauzu Epsteinových dokumentov: Tvrdí, že o jeho zločinoch nevedel a odmieta akékoľvek prepojenie
31. januára 2026 o 10:47 Čas čítania 0:29 Nákup policajných áut z obdobia Romana Mikulca pod drobnohľadom. Prípad preverujú slovenské aj európske orgány