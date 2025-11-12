Kategórie
Natália Mišániová
dnes 12. novembra 2025 o 17:54
Čas čítania 1:54

„Priemer 1,1 nestačí: Prijímanie na lekársku fakultu je dobre mienené, ale krátkozraké,“ varuje zdravotnícky analytik Tomáš Szalay

„Priemer 1,1 nestačí: Prijímanie na lekársku fakultu je dobre mienené, ale krátkozraké,“ varuje zdravotnícky analytik Tomáš Szalay
Zdroj: Trnavská univerzita

V Českej republike niektoré fakulty obmedzujú počet študentov prijatých bez prijímacieho konania, kým slovenská lekárska fakulta takýto limit neustanovuje.

Na Slovensku sa mení systém prijímania na lekársku fakultu Univerzity Komenského. Od akademického roka 2026/2027 budú môcť byť študenti prijatí aj bez prijímacieho konania, ak počas strednej školy absolvovali aspoň dva roky biológie a chémie. Počet takto prijatých uchádzačov nebude obmedzený.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa mení systém prijímania na Lekársku fakultu UK a kto môže byť prijatý bez prijímacích skúšok.
  • Prečo zdravotnícky analytik Tomáš Szalay považuje takéto rozhodnutie za „dobre mienené, ale krátkozraké“.
  • Aké riziká prináša výber študentov len podľa priemeru zo strednej školy a ako môže znevýhodniť uchádzačov z náročnejších škôl.

V Česku sú podmienky rozdielne

V Českej republike sa od študentov väčšinou vyžaduje, aby počas celého stredoškolského štúdia, alebo aspoň v jeho posledných dvoch rokoch, absolvovali fyziku, biológiu a chémiu, čo prirodzene zvýhodňuje najmä gymnáziá a podobné výberové školy. Poukázal na to poslanec za KDH Peter Starucha prostredníctvom sociálnej siete.

12. novembra 2025 o 16:00 Čas čítania 2:01 KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989 KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989

V Českej republike niektoré fakulty obmedzujú počet študentov prijatých bez prijímacieho konania, kým slovenská lekárska fakulta takýto limit neustanovuje.

Znamená to, že ak sa prihlási dostatočný počet študentov s výbornými známkami, fakulta už nemusí vyhlásiť ďalšie prijímacie konanie. Naopak, uchádzač s horším priemerom sa nemusí dostať ani do výberového procesu, hoci študoval na náročnejšom gymnáziu. Fakulta pritom plánuje prijať najviac 375 študentov.

lekárska fakulta
Zdroj: Facebook/Peter Stachura

Kritici upozorňujú, že prospech na strednej škole je veľmi subjektívne kritérium. Závisí totiž nielen od typu školy, ale aj od prístupu konkrétnych učiteľov. Tento systém tak môže podľa niektorých odborníkov znížiť kvalitu výberu a zvýhodniť študentov z lepšie hodnotených škôl.

11. novembra 2025 o 16:31 Čas čítania 3:37 Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe

K téme sa pre Refresher vyjadril Tomáš Szalay, lekár, zdravotnícky analytik, poslanec Národnej rady (SaS) a bratislavský krajský lekár, ktorý je odborníkom na zdravotnícku politiku.

Regionálne rozdiely nepustia

„Rozhodnutie Lekárskej fakulty UK prijímať študentov bez prijímacích skúšok len na základe prospechu je dobre mienené, ale krátkozraké. V prostredí, kde sa kvalita stredoškolského vzdelávania výrazne líši medzi regiónmi a školami, by takéto opatrenie mohlo ešte viac prehĺbiť nerovnosti v prístupe k medicíne,“ vysvetľuje Szalay. Dopĺňa, že známky zo strednej školy len málo vypovedajú o tom, ako bude študent úspešný v medicíne.

Tomáš Szalay
Zdroj: TASR - Jakub Kotian

„Výskum ukazuje, že známky zo strednej školy vysvetľujú len menšiu časť úspechu v štúdiu medicíny a prakticky nepredpovedajú kvalitu klinických zručností či empatie.“ hovorí odborník.

7. novembra 2025 o 5:46 Čas čítania 1:41 TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci

„Moderné univerzity preto využívajú kombinovaný systém výberu – prospech, štandardizované testy a hodnotenie osobnostných predpokladov cez štruktúrované pohovory,“ dodal.

Priemer známok nie je všetko

Szalay tvrdí, že cieľom by nemalo byť znižovanie latky, ale zmena prístupu k výberu budúcich lekárov. „Slovensko potrebuje lekárov, ktorí zvládnu tlak, vedia komunikovať a majú vnútornú motiváciu pomáhať – nie len tých, ktorí majú priemer 1,1,“ hovorí.

ilustračná fotografia.
ilustračná fotografia. Zdroj: Pexels / Thirdman

Ako problematický vníma aj politický rozmer. Tvrdí, že nedostatok lekárov na Slovensku nesúvisí s prijímačkami, ale s tým, že mladí absolventi po škole odchádzajú do zahraničia. „Zjednodušené prijímanie tento problém nevyrieši. Potrebujeme modernizovať výučbu, posilniť prax a vytvoriť prostredie, v ktorom sa mladí lekári rozhodnú zostať,“ uzatvára Szalay.

Univerzita Komenského.
Univerzita Komenského. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
