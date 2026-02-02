Polícia SR varuje pred neuváženým klikaním na odkazy a radí, ako v niekoľkých krokoch ochrániť svoje bankové konto.
Podvodníci našli nový spôsob, ako vás obrať o peniaze. Doteraz na obete tlačili a vyhrážali sa, no teraz skúšajú pozitívny prístup. Pošlú vám mail, ktorý vyzerá dôveryhodne a tvrdí, že vám poisťovňa chce poslať peniaze na účet, informuje polícia na svojej sociálnej sieti.
Kliknutím na priložený odkaz sa však dostanete na podvodnú stránku, ktorú autori vytvorili ako vernú kópiu tej originálnej. Ak na tejto stránke zadáte údaje zo svojej karty, odovzdáte ich priamo podvodníkovi.
Polícia preto radí:
- Buďte ostražití: Ak dostanete podobný mail, vždy si overte adresu odosielateľa.
- Overujte informácie: Ak máte pochybnosti o pravosti správy, kontaktujte priamo spoločnosť, ktorá vám má peniaze vyplatiť.
- Konajte rýchlo: Ak ste už údaje z karty vyplnili, okamžite kontaktujte svoju banku a požiadajte o zablokovanie účtu. Následne navštívte najbližšie policajné oddelenie.
