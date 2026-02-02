Cestujúcim odporúčajú využiť online nákup lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo webovej stránky ZSSK.
Pre klesajúci počet lístkov vydaných na predajných miestach Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pristúpila k ukončeniu predaja cestovných lístkov na stanici v Sabinove.
Od nedele tak majú cestujúci v Sabinove k dispozícii nástupné miesto do vlaku bez obsluhy predajného miesta. Najbližšie predajné miesto ZSSK je na železničnej stanici v Lipanoch. TASR o tom informovali z odboru komunikácie ZSSK.
„Zákazníci ZSSK dnes preferujú nákup lístkov online pred nákupom na fyzickom predajnom mieste. Z pohľadu počtu vydaných lístkov, ako aj tržieb z predaja jasne dominuje online nákup. Práve kvôli trendu digitalizácie ZSSK ako zodpovedne hospodáriaci dopravca musí pravidelne prehodnocovať efektivitu fyzických predajných miest. Na tomto predajnom mieste sa počet predaných lístkov znížil natoľko, že sme sa rozhodli ukončiť predaj,“ uviedli z odboru komunikácie ZSSK.
Cestujúcim odporúčajú využiť online nákup lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo webovej stránky ZSSK. Pri cestovaní osobnými vlakmi je tiež možné využiť SMS lístok.
„ZSSK dlhodobo hľadá cesty, ako efektívnejšie využívať svoje kapacity a zároveň poskytovať moderné, dostupné a udržateľné služby cestujúcim. Ako verejný dopravca sa snažíme hľadať rovnováhu medzi kvalitnými službami pre verejnosť a zodpovedným hospodárením,“ dodali z odboru komunikácie ZSSK.