Povinné lekárske prehliadky vodičov sa od tohto roka posúvajú. Bežní vodiči ich budú musieť absolvovať až po dovŕšení 70 rokov, nie už od 65, ako platilo doteraz, informujú tvnoviny.sk.
Po sedemdesiatke čaká vodičov kontrola u všeobecného lekára každých päť rokov, po 80. roku sa interval skracuje na dva roky. Ak vodič absolvuje v rovnakom období aj preventívnu prehliadku, obe vyšetrenia môže spojiť.
Nové pravidlá sa netýkajú profesionálnych vodičov
Zmena vychádza zo štatistík polície, podľa ktorých vodiči medzi 65 a 70 rokmi spôsobujú len minimum nehôd. Odborníci však upozorňujú, že zdravotný stav sa vo vyššom veku môže meniť individuálne a u niektorých vodičov rýchlejšie.
Nové pravidlá sa netýkajú profesionálnych vodičov, ktorí musia lekárske prehliadky absolvovať pravidelne bez ohľadu na vek.