Barbora Fábryová
dnes 26. novembra 2025 o 13:02
Čas čítania 0:58

ZMENA POKÚT ZA DOPRAVNÉ PRIESTUPKY: Štát plánuje rozsiahle úpravy cestných pravidiel

ZMENA POKÚT ZA DOPRAVNÉ PRIESTUPKY: Štát plánuje rozsiahle úpravy cestných pravidiel
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Novela zákona o cestnej premávke zásadne mení pravidlá pre vodičov, obce aj držiteľov vozidiel a rozširuje objektívnu zodpovednosť naprieč dopravou.

Ministerstvo vnútra predstavilo návrh rozsiahlej novely zákona o cestnej premávke, ktorá má zmeniť fungovanie dopravy naprieč Slovenskom. Úpravy zasahujú vodičov osobných aj nákladných áut, cyklistov, kolobežkárov aj autoškoly. Rezort tvrdí, že legislatíva reaguje na technologický pokrok a zvýšené nároky na bezpečnosť a dohľad na cestách, informuje Pravda.

Kľúčovou zmenou je výrazné posilnenie právomocí obcí. Samosprávy budú môcť riešiť časť dopravných deliktov priamo na úrovni miest a obcí, čo má zrýchliť prejednávanie najčastejších porušení pravidiel. Obce získajú možnosť ukladať pokuty držiteľom vozidiel pri prekročení rýchlosti či porušení zákazov vjazdu a odbočenia, ak existuje spoľahlivý technický záznam z kamery alebo radaru.

Zákon zároveň rozširuje objektívnu zodpovednosť, ktorá prenáša povinnosť zaplatiť pokutu na držiteľa vozidla bez ohľadu na to, kto sedel za volantom. Ministerstvo argumentuje tým, že takéto pravidlá fungujú v mnohých európskych krajinách a zvyšujú disciplinovanosť vodičov. Novela má ísť do parlamentu v najbližších týždňoch a rezort avizuje, že po pripomienkach môže prísť aj k ďalším úpravám.

Nový delikt v rámci objektívnej zodpovednosti Navrhovaná výška pokuty Poznámka
Používanie telefónu/zariadenia za volantom 249 eur Držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telekomunikačné či audiovizuálne zariadenie.
Nedodržanie minimálnej/bezpečnej vzdialenosti 99 eur Týka sa vzdialenosti stanovenej značkou alebo na diaľniciach/rýchlostných cestách.
Vjazd do križovatky 99 eur Ak vodič vojde do križovatky (najmä riadenej semaformi), aj keď nemôže pokračovať v jazde (blokuje ju).
Jazda v protismere 249 eur Sankcionovanie jazdy v protismere.
Nepoužitie bezpečnostného pásu (predné sedadlo) 78 eur Platí pre sedadlá povinne vybavené pásom.
21. novembra 2025 o 14:00 Čas čítania 4:18 Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
20. novembra 2025 o 14:14 Čas čítania 3:31 Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
21. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 1:56 Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/František Iván
