Vďaka rýchlej spolupráci hasičov, lesnej stráže a poľovníkov sa tento príbeh skončil šťastným návratom do divej prírody.
Pezinskí hasiči zasahovali pri nezvyčajnej záchrannej akcii. Priamo na futbalovom ihrisku v meste objavili daniela, ktorý sa zamotal do siete za bránou. Keďže sa zviera nachádzalo v zastavanej oblasti, záchranári ho nemohli okamžite vypustiť. Museli mu preto zabezpečiť bezpečný transport mimo areálu.
Na miesto privolali poľovníckeho hospodára a lesnú stráž, ktorí prišli s vozidlom a prívesným vozíkom. Spoločnými silami zviera vyslobodili, previezli za mesto a následne ho vypustili späť do voľnej prírody.