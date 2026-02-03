Nebezpečný experiment žiaka na trnavskej základnej škole skončil zásahom polície.
Na Základnej škole s materskou školou na Ulici Maxima Gorkého v Trnave sa odohral hrozivý incident. Žiak deviateho ročníka si do triedy priniesol zapaľovač a dezodorant, s ktorými podpálil spolužiačke vlasy. Škola informovala, že nešlo o súčasť školskej výučby, píše portál tvnoviny.
Chlapec pomocou spreja a ohňa vytvoril plameň, ktorý sa mu však vymkol spod kontroly. Oheň zasiahol jeho spolužiačku a spálil jej časť vlasov.
Škola sa k situácii vyjadrila jasne – nešlo o žiadny nepodarený chemický pokus v rámci výučby, ale o svojvoľné a nebezpečné konanie študenta. Policajti aktuálne situáciu preverujú.
