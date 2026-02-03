Minimálny vymeriavací základ pre rok 2026 stúpol na 914,40 eur.
Sociálna poisťovňa určila pre povinne poistené SZČO a dobrovoľne poistené osoby nový minimálny vymeriavací základ. Pre obdobie od 1. januára do 31. decembra 2026 predstavuje sumu 914,40 eur. Úrady túto hodnotu vypočítali ako 60 % z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2024, informuje sociálna poisťovňa na svojom webe.
Živnostníci a dobrovoľní platcovia tak musia svoje mesačné platby v tomto roku prispôsobiť novej hranici. Pri zamestnancoch platia iné pravidlá. Od roku 2010 Sociálna poisťovňa už neurčuje ich minimálny základ, no zamestnávateľ im stále musí vyplácať aspoň minimálnu mzdu.
Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union už o týchto zmenách v predchádzajúcich dňoch informovali svojich klientov cez mobilné aplikácie a e-maily. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) o novom minimálnom základe svojich poistencov zatiaľ neupovedomila.
Vývoj minimálneho základu (2025 – 2026):
- 2025 / 715,00 € - Sociálne poistenie: 237,02 € mesačne. Zdravotné poistenie: 107,25 € mesačne.
- 2026 / 914,40 € - Sociálne poistenie: cca 303,12 € mesačne. Zdravotné poistenie: 121,92 €mesačne.
Mesačné sociálne a zdravotné odvody musíte uhradiť príslušnej poisťovni najneskôr do 8. dňa nasledujúceho mesiaca. Keďže 8. február 2026 pripadá na nedeľu, termín splatnosti sa posúva na najbližší pracovný deň, teda na pondelok 9. februára.