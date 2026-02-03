Wizz Air ruší lety do srbského Nišu a nahrádza ich Čiernou Horou.
Letecký dopravca Wizz Air prepojí Bratislavu s ďalšou destináciou. Od 21. mája začne prevádzkovať pravidelnú linku do Podgorice, kam budú lietadlá smerovať trikrát týždenne v utorok, štvrtok a sobotu. Nový spoj v portfóliu nahradí linku do srbského Nišu, ktorú dopravca otvoril vlani v decembri.
„Z Bratislavy pridávame novú destináciu Podgorica, čím sa cestujúcim rozšíria možnosti letov na Balkán. Podporujeme tak cestovný ruch v oboch krajinách a širšou ponukou letov za nízke ceny zlepšujeme prepojenie Slovenska s Európou,“ uviedla manažérka korporátnej komunikácie Wizz Air Vera Jardan.
Tri týždenné lety do Podgorice obohatia letný letový poriadok, v rámci ktorého Wizz Air zabezpečí z Bratislavy celkovo 31 pravidelných spojení.
„Polovicu z nich, 16, pritom otvára ako úplné novinky v roku 2026. V januári odštartoval lety do gruzínskeho Kutaisi, arménskeho Jerevanu, Larnaky na Cypre a Kišiňova v Moldavsku,“ informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová. Dopravca v marci otvorí desať ďalších nových liniek, v máji pridá Podgoricu a v júni grécky ostrov Mykonos.
Dajte si pozor na platnosť pasu
„Zároveň upozorňujeme cestujúcich na platnosť pasu alebo občianskeho preukazu s fotografiou, ktorá musí byť u osôb cestujúcich do Čiernej Hory dlhšia ako tri mesiace pri odchode z krajiny,“ poznamenala Demovičová.
Odborník na leteckú dopravu Ivan Hajník z portálu Letectvo upozorňuje, že Wizz Air túto linku prakticky presunul z viedenského letiska. Podľa neho má trasa potenciál najmä vďaka cestovnému ruchu a pracovnej migrácii.
Pokiaľ ide o zrušený Niš, dopravca oficiálne dôvody neuviedol. „Podľa viacerých informácií priamo od cestujúcich boli pritom lety často plne obsadené. Plná obsadenosť však automaticky neznamená, že je linka aj ekonomicky úspešná,“ priblížil Hajník. Rozhodujúci je podľa neho celkový výnos vrátane predaja doplnkových služieb.
Odborník zároveň varuje, že Wizz Air môže kedykoľvek urobiť ďalšie zmeny. „Dopravca je však známy vysokou flexibilitou - rovnako rýchlo, ako dokáže nové linky otvárať, vie upravovať časy letov, frekvencie alebo ich úplne zrušiť. Ak sa niektoré trasy nebudú vyvíjať podľa očakávaní, ďalšie zmeny či rušenie liniek nie sú vylúčené,“ dodal Hajník.