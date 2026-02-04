Nesplnenie podmienok môže viesť k zaplateniu cestovného.
V regionálnych vlakoch už cestujúci s nárokom na bezplatnú dopravu nepotrebujú nulový lístok. V osobných vlakoch a regionálnych expresoch stačí pri kontrole predložiť platný preukaz ZSSK.
Toto pravidlo však neplatí pre diaľkové spoje. Pri rýchlikoch, expresoch a vlakoch EuroCity je aj v roku 2026 potrebné vybaviť si nulový lístok na konkrétny spoj. Počet miest pre bezplatnú prepravu je obmedzený a po ich obsadení si musí cestujúci vybrať iný vlak alebo zaplatiť cestovné.
Cestovanie vlakom zadarmo platí na Slovensku aj v roku 2026, no pravidlá nie sú všade rovnaké. Niekde stačí preukaz, inde je potrebný aj lístok. Prečítaj si celý článok, v ktorom vysvetľujeme aktuálne pravidlá a výnimky.
