Cestujúci musia byť zaregistrovaní v systéme ZSSK a pri kontrole sa preukázať platným preukazom, ktorý je možné mať aj v digitálnej podobe.
Na cestovanie vlakom zadarmo nestačí len občiansky preukaz, aj keď má cestujúci nárok na nulové cestovné. Seniori, študenti aj ďalšie oprávnené osoby musia byť zaregistrované v systéme ZSSK a pri kontrole sa preukázať platným preukazom.
Preukaz vydáva Železničná spoločnosť Slovensko na vybraných železničných staniciach. Na väčších staniciach ho vybavia na počkanie, inde to môže trvať niekoľko dní. Na registráciu je potrebný doklad totožnosti, fotografia a pri študentoch aj potvrdenie o štúdiu. Preukaz je možné mať aj v digitálnej forme v mobilnej aplikácii IDeme vlakom.
Cestovanie vlakom zadarmo platí na Slovensku aj v roku 2026, no pravidlá nie sú všade rovnaké. Niekde stačí preukaz, inde je potrebný aj lístok. Prečítaj si celý článok, v ktorom vysvetľujeme aktuálne pravidlá a výnimky.
