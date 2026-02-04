Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 4. februára 2026 o 17:46
Čas čítania 0:33

Rozvod na Slovensku v roku 2026: Ako prebieha rozvodové konanie a čo všetko súd rieši?

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Rozvod na Slovensku v roku 2026: Ako prebieha rozvodové konanie a čo všetko súd rieši?
Zdroj: Gemini

Hoci základné pravidlá ostávajú rovnaké, v praxi sa čoraz viac riešia deti, majetok, hypotéky či striedavá starostlivosť.

Na Slovensku sa každoročne rozvádza veľké množstvo párov a ani rok 2026 zrejme nebude výnimkou. Základné pravidlá rozvodu sa nemenia, no čoraz viac sa riešia konkrétne otázky, ako sú deti, bývanie, hypotéky, rozdelenie majetku či striedavá starostlivosť.

Ak uvažujete o rozvode, je dobré vedieť, čo vás čaká. Rozvod sa začína podaním návrhu na súd. Jeden z manželov musí preukázať, že vzťah je vážne a trvalo rozvrátený a neexistuje šanca na jeho obnovenie.

Súd zisťuje príčiny rozvratu manželstva a prihliada najmä na záujem maloletých detí. V praxi platí, že čím viac vecí si manželia dokážu dohodnúť vopred, napríklad starostlivosť o deti, výživné či majetok, tým je rozvod rýchlejší, lacnejší a menej stresujúci.

Prečítaj si celý článok o rozvodoch v roku 2026 a zisti, čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby.
4. februára 2026 o 11:59 Čas čítania 0:32 Neželané e-maily, SMS a telefonáty môžu byť nezákonné. Pozri si, kedy sa máš právo brániť Neželané e-maily, SMS a telefonáty môžu byť nezákonné. Pozri si, kedy sa máš právo brániť
4. februára 2026 o 11:14 Čas čítania 0:26 Cestovanie vlakom zadarmo v roku 2026: Kde musíš mať lístok a kedy ti stačí len preukaz? Cestovanie vlakom zadarmo v roku 2026: Kde musíš mať lístok a kedy ti stačí len preukaz?
4. februára 2026 o 7:12 Čas čítania 1:10 Trump sa chce od spisov s Epsteinom „posunúť ďalej“. „Nič o mne nevyšlo najavo, bolo to sprisahanie,“ vyhlásil Trump sa chce od spisov s Epsteinom „posunúť ďalej“. „Nič o mne nevyšlo najavo, bolo to sprisahanie,“ vyhlásil
rozvod
Zdroj: Pexels/cottonbro
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
2
29. 1. 2026 15:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
včera o 09:20
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
dnes o 11:10
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 09:29
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
pred 2 dňami
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
2
29. 1. 2026 15:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
dnes o 11:55
AKTUÁLNE: V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo. Hlásia dvoch zranených
AKTUÁLNE: V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo. Hlásia dvoch zranených
včera o 09:29
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
1
30. 1. 2026 20:00
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
2
29. 1. 2026 15:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
1
29. 1. 2026 8:22
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
28. 1. 2026 9:05
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
Lifestyle news
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncepte
pred 3 hodinami
Umelá inteligencia si vie prenajať človeka. Nová platforma vydesila ľudí
dnes o 16:08
13-ročný chlapec preplával 4 kilometre na breh, aby pomohol rodine. Zachránil život matke aj dvom mladším súrodencom
dnes o 15:21
VIDEO: Zendaya a Pattinson ako zasnúbený pár. Trailer k ich spoločnému filmu naznačuje veľký zvrat tesne pred svadbou
dnes o 14:39
Druhá séria Bachelor Česko má ďalšiu víťazku. Mírovou vyvolenou sa stala táto žena
dnes o 13:51
Nočný pokus o krádež na Šafárikovom námestí v Bratislave skončil skôr, než poriadne začal. Zlodej zaspal na gauči vedľa klubu
dnes o 12:46
Bentley Supersports ide naplno: Novinka ožíva v dynamickom filme so známym športovcom Travisom Pastranom
dnes o 12:04
Pri pobreží Talianska našli nesmierne vzácny objav: Na dne mora leží rímska loď zo 4. storočia
dnes o 11:14
Útoky žralokov sa stupňujú. Na ľudí však neútočia cielene, vedci vysvetľujú príčinu za nárastom incidentov
dnes o 10:21
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude to pre každého“
dnes o 09:32
Slovensko Všetko
Problémový žiak strieľal v škole airsoftovou zbraňou. Dvoch spolužiakov zranil do nôh
pred 2 hodinami
Problémový žiak strieľal v škole airsoftovou zbraňou. Dvoch spolužiakov zranil do nôh
Škola aktivovala záchranné zložky a zabezpečila krízovú intervenciu, informovala riaditeľka Katarína Jarošincová.
Známa firma krachuje: Dostala milióny z eurofondov, po odchode vplyvného predstaviteľa Smeru-SD mieri do konkurzu
dnes o 13:58
Známa firma krachuje: Dostala milióny z eurofondov, po odchode vplyvného predstaviteľa Smeru-SD mieri do konkurzu
Korupcia v nemocnici v Topoľčanoch: Polícia obvinila primára aj ďalších osem osôb
dnes o 13:41
Korupcia v nemocnici v Topoľčanoch: Polícia obvinila primára aj ďalších osem osôb
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
dnes o 14:00
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
SHMÚ vydal výstrahu pred silným vetrom: Už o pár hodín zasiahne viaceré okresy Slovenska (+ mapy)
dnes o 16:16
SHMÚ vydal výstrahu pred silným vetrom: Už o pár hodín zasiahne viaceré okresy Slovenska (+ mapy)
Vlaky zadarmo sa pre niektoré skupiny ľudí nemusia vyplatiť. Bez tohto preukazu hrozí pokuta
dnes o 15:31
Vlaky zadarmo sa pre niektoré skupiny ľudí nemusia vyplatiť. Bez tohto preukazu hrozí pokuta
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
dnes o 12:49
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
31. 1. 2026 18:36
KALKULAČKA: Nové štátne dlhopisy budú v predaji už čoskoro. Vypočítaj si, aký výnos môžeš získať
pred 2 dňami
Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
Zahraničie Všetko
V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur
pred hodinou
V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur
pred 2 dňami
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
31. 1. 2026 17:18
VIDEO: Turisti v Česku našli počas túry zlatý poklad. Mince a šperky majú hodnotu viac než 450-tisíc eur
Slovensko Všetko
Problémový žiak strieľal v škole airsoftovou zbraňou. Dvoch spolužiakov zranil do nôh
pred 2 hodinami
Problémový žiak strieľal v škole airsoftovou zbraňou. Dvoch spolužiakov zranil do nôh
dnes o 13:58
Známa firma krachuje: Dostala milióny z eurofondov, po odchode vplyvného predstaviteľa Smeru-SD mieri do konkurzu
dnes o 13:41
Korupcia v nemocnici v Topoľčanoch: Polícia obvinila primára aj ďalších osem osôb

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
dnes o 14:00
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Prečo peniaze nevracali a aké dôsledky môžu mať kauzy tzv. haciend pre Slovensko?
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
dnes o 13:13
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
dnes o 05:43
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
2
včera o 13:30
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
29. 1. 2026 9:30
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia