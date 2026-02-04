Hoci základné pravidlá ostávajú rovnaké, v praxi sa čoraz viac riešia deti, majetok, hypotéky či striedavá starostlivosť.
Na Slovensku sa každoročne rozvádza veľké množstvo párov a ani rok 2026 zrejme nebude výnimkou. Základné pravidlá rozvodu sa nemenia, no čoraz viac sa riešia konkrétne otázky, ako sú deti, bývanie, hypotéky, rozdelenie majetku či striedavá starostlivosť.
Ak uvažujete o rozvode, je dobré vedieť, čo vás čaká. Rozvod sa začína podaním návrhu na súd. Jeden z manželov musí preukázať, že vzťah je vážne a trvalo rozvrátený a neexistuje šanca na jeho obnovenie.
Súd zisťuje príčiny rozvratu manželstva a prihliada najmä na záujem maloletých detí. V praxi platí, že čím viac vecí si manželia dokážu dohodnúť vopred, napríklad starostlivosť o deti, výživné či majetok, tým je rozvod rýchlejší, lacnejší a menej stresujúci.