Katarína Jánošíková
5. februára 2026 o 14:43
Čas čítania 0:22

TEDi z predaja sťahuje nenápadnú detskú hračku. Pri jej používaní hrozí riziko udusenia

TEDi z predaja sťahuje nenápadnú detskú hračku. Pri jej používaní hrozí riziko udusenia
Zdroj: TEDi

Spoločnosť vyzýva zákazníkov, aby produkt okamžite prestali používať a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne, kde im personál vráti peniaze.

Obchodný reťazec TEDi sťahuje z predaja hračku, v ktorej testy preukázali výskyt malých častí. Tieto drobné diely predstavujú pre deti vážne riziko udusenia, informuje predajca na svojom webe.

Konkrétne ide o výrobok „Lietadlá, 6 ks“ s číslom tovaru 58530001261000000200. Reťazec tento tovar predával v období od 2. júla 2025 do 30. januára 2026.

Zákazníci môžu tovar vrátiť. Spoločnosť vyzýva kupujúcich, aby výrobok priniesli späť na ktorúkoľvek pobočku. Predajňa im následne vyplatí kúpnu cenu vo výške 2,00 eura alebo im lietadlá vymení za iný tovar. Spoločnosť sa ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti.

Hračka
Zdroj: TEDi
Slovensko
