Závod sa premení na logistický uzol pre juhovýchodnú Európu.
Nemecký koncern Nordzucker Group ohlásil zásadné zmeny v slovenskom závode. Spoločnosť v Trenčianskej Teplej definitívne zastaví výrobu cukru aj spracovanie cukrovej repy. Podnik však nezanikne úplne, pretransformuje sa na obchodné a logistické centrum, z ktorého bude firma zásobovať domáci trh a štáty juhovýchodnej Európy, informuje portál SME.
Za rozhodnutím stoja nepredvídateľné výkyvy, klesajúce objemy a nízka kvalita slovenskej cukrovej repy v posledných rokoch. „Na základe dlhodobého výhľadu sa neočakáva, že by výroba cukru mohla dosiahnuť úroveň ziskovosti potrebnú na dlhodobú rentabilnú prevádzku,“ tvrdí firma.
Spoločnosť ukončí kontrahovanie a spracovanie repy ešte v priebehu tohto roka. Vedenie cukrovaru zároveň priznáva problémy s dodávateľmi a hovorí o oslabenej životaschopnosti pestovania tejto plodiny na Slovensku. Kombinácia viacerých faktorov tak spôsobila, že domáca výroba cukru je dlhodobo ekonomicky nevýhodná.
Zmena zamerania fabriky z výroby na logistiku si vyberie svoju daň.
Z cukrovaru v Trenčianskej Teplej prepustia viac ako 90 zamestnancov. Niektorí z nich neprídu do práce už ani v piatok (6. 2.). Na štvrtkovom brífingu o tom informoval predseda predstavenstva spoločnosti Považský cukor Michal Abelovič.
„Do práce už v piatok neprídu zamestnanci, ktorých úlohou bolo začať údržbu a prípravu na novú repnú kampaň, ktorá už nenastane. Poberať budú priemernú mzdu až do 18. marca, kedy je zákonná lehota hromadného prepúšťania. Následne sa s predstaviteľmi základnej odborovej organizácie dohodneme na ďalších krokoch a kompenzáciách,“ priblížil Abelovič.