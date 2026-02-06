Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 6. februára 2026 o 7:12
Čas čítania 0:47

Nenaleť falošnej súťaži na WhatsAppe. Jediným kliknutím podvodníci získajú prístup k tvojmu účtu

Nenaleť falošnej súťaži na WhatsAppe. Jediným kliknutím podvodníci získajú prístup k tvojmu účtu
Zdroj: Facebook/ Polícia SR

Podvodníci v mene fiktívnej Kataríny žiadajú o hlasy v súťaži, no namiesto výhry kradnú prístupy k účtom.

Podvodníci využívajú WhatsApp a emócie, aby získali tvoje kontakty.
Vsádzajú na jednoduchý psychologický trik. Cez aplikáciu ti pošle známy správu, v ktorej prosí o hlas za jeho dcéru Katarínu v nejakej súťaži. Príbeh o pomoci dieťaťu v ľuďoch okamžite spúšťa emóciu a ochotu pomôcť, informuje polícia na sociálnej sieti.

V správe nájdeš odkaz, na ktorý máš kliknúť a zahlasovať. Práve tento jeden klik však otvára dvere kyberzločincom. Podvodníci sledujú dva hlavné ciele. Vo chvíli, keď klikneš na podozrivý odkaz v domnení, že hlasuješ, odovzdávaš im prístup do svojej aplikácie WhatsApp.

Akonáhle zločinci ovládnu tvoj profil, začnú tvojím menom oslovovať kontakty. Od priateľov a rodiny žiadajú krátkodobú finančnú pôžičku, pričom komunikujú prirodzene a nepodozrivo. Zároveň systém automaticky rozposiela podvodný odkaz na hlasovanie všetkým tvojim známym.

Experti radia dodržiavať tieto bezpečnostné pravidlá, pokiaľ nechceš naletieť na podvod:

