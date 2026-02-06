Podvodníci v mene fiktívnej Kataríny žiadajú o hlasy v súťaži, no namiesto výhry kradnú prístupy k účtom.
Podvodníci využívajú WhatsApp a emócie, aby získali tvoje kontakty.
Vsádzajú na jednoduchý psychologický trik. Cez aplikáciu ti pošle známy správu, v ktorej prosí o hlas za jeho dcéru Katarínu v nejakej súťaži. Príbeh o pomoci dieťaťu v ľuďoch okamžite spúšťa emóciu a ochotu pomôcť, informuje polícia na sociálnej sieti.
V správe nájdeš odkaz, na ktorý máš kliknúť a zahlasovať. Práve tento jeden klik však otvára dvere kyberzločincom. Podvodníci sledujú dva hlavné ciele. Vo chvíli, keď klikneš na podozrivý odkaz v domnení, že hlasuješ, odovzdávaš im prístup do svojej aplikácie WhatsApp.
Akonáhle zločinci ovládnu tvoj profil, začnú tvojím menom oslovovať kontakty. Od priateľov a rodiny žiadajú krátkodobú finančnú pôžičku, pričom komunikujú prirodzene a nepodozrivo. Zároveň systém automaticky rozposiela podvodný odkaz na hlasovanie všetkým tvojim známym.
Experti radia dodržiavať tieto bezpečnostné pravidlá, pokiaľ nechceš naletieť na podvod:
- Nikdy neklikaj na neznáme odkazy, o ktorých nič nevieš.
- Ak ti známy pošle správu, ktorá nedáva zmysel, namiesto klikania mu napíš alebo zavolaj. Opýtaj sa ho, prečo správu poslal, pravdepodobne o nej ani nevie.
- Ak si už na odkaz klikol a máš podozrenie na zneužitie údajov, okamžite zavolaj do svojej banky a zablokuj účty. Následne incident nahlás na najbližšej pobočke polície. 5. februára 2026 o 15:59 Čas čítania 1:07 Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť. Na jej splnenie máš už len pár dní5. februára 2026 o 15:18 Čas čítania 1:06 Štát výrazne znížil rozpočet na niektoré lieky. Mnohí ťažkochorí pacienti sa k nim nemusia dostať