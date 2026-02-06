Od nedele 8. februára sa celoplošne spúšťa elektronické prihlasovanie žiakov.
Od nedele 7. februára spúšťa ministerstvo školstva elektronické prihlasovanie študentov do škôl. Ide o súčasť pripravovanej školskej reformy, ktorá vyvolala vlnu kritiky zo strany vedení škôl. Takmer 500 riaditeľov základných škôl sa obrátilo na ministra školstva Tomáša Druckera otvoreným listom, v ktorom upozorňujú na možné problémy pri zavádzaní systému. Informovali o tom správy STVR.
Minister školstva pozval na rokovania Združenie základných škôl (ZZŠ). Zároveň tvrdí, že reforma bola s odborníkmi aj verejnosťou komunikovaná dostatočne.
Nový systém bol otestovaný na 13 školách v Bratislave. Celoplošne sa spúšťa 8. februára.
„Ešte neznamená, že nám to na tisíckach škôl v rámci celého Slovenska bude fungovať. Je to proste ešte nedotiahnuté a ideme cez to naostro všetci,“ tvrdí riaditeľka ZŠ na ulici Vajanského v Lučenci Jana Kamenská pre STVR.
„Neviem, môže sa stať čokoľvek, ale my sme urobili všetko s odbornou starostlivosťou. Zároveň, z hľadiska funkčnosti, sme veľmi pozorne zanalyzovali implementáciu v Českej republike, tie chyby, ktoré tam mali, z ktorých sme sa snažili poučiť,“ tvrdí Tomáš Drucker.
„Predovšetkým pre deti a pre rodičov, pretože prináša oveľa viac férovosti, oveľa viac transparentnosti a šance, že deti, ktoré sa chcú dostať na svoju preferovanú školu, sa tam aj dostanú,“ dodáva Drucker.