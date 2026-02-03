Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 3. februára 2026 o 8:24
Čas čítania 0:47

Slovenskí zákazníci si môžu vydýchnuť. Danone na Slovensko nedistribuuje výrobky, ktoré mali byť kontaminované cereulidom

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slovenskí zákazníci si môžu vydýchnuť. Danone na Slovensko nedistribuuje výrobky, ktoré mali byť kontaminované cereulidom
Zdroj: Compressors unlimited

Kontaminovaná šarža sa na územie SR nedostala.

Spoločnosť Danone výrobky značky Aptamil v SR nedistribuuje. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) v súvislosti s dojčenskou výživou, ktorá bola kontaminovaná cereulidom. Ide o výrobky Aptamil Pronutra Pre, značka Aptamil, vyrobené pre spoločnosť Danone. Hygienici naďalej neodporúčajú používať šarže výrobku na prípravu stravy pre dojčatá.

Spoločnosť Danone vo svojom vyjadrení z 2. februára pre príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uviedla, že výrobky značky Aptamil v SR nedistribuuje. „Všetky tri výrobky boli vyrobené s použitím základného prášku z Írska kontaminovaného cereulidom uvedeného v oznámení RASFF 2026.0598, na základe čoho spoločnosť Danone Deutschland GmbH začala dňa 24. januára preventívne sťahovať vyššie uvedené tri výrobky z trhu,“ uviedol ÚVZ.

Ide o výrobky Aptamil Pronutra Pre, značka Aptamil výrobné číslo 172911, DMT 10. novembra 2026, 800 gramov, ďalej výrobné číslo 191245, DMT 19. novembra 2026, 1,2 kilogramu a výrobné číslo 199960, DMT 20. apríla 2027, 800 gramov.

Hygienici upozornili, že kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie. „Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov z trhu SR. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili,“ pripomenuli.

2. februára 2026 o 6:18 Čas čítania 0:58 Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá? Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
2. februára 2026 o 9:38 Čas čítania 0:53 Štát rozpredáva majetok za minimálne sumy. Dom spolu s pozemkom kúpiš už za 6 000 eur Štát rozpredáva majetok za minimálne sumy. Dom spolu s pozemkom kúpiš už za 6 000 eur
2. februára 2026 o 12:58 Čas čítania 0:00 Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami z Undergroundu Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami z Undergroundu
aptamil
Zdroj: Heureka
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Potraviny
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:38
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
pred 3 hodinami
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
včera o 09:38
Štát rozpredáva majetok za minimálne sumy. Dom spolu s pozemkom kúpiš už za 6 000 eur
Štát rozpredáva majetok za minimálne sumy. Dom spolu s pozemkom kúpiš už za 6 000 eur
včera o 06:18
Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
včera o 09:38
Štát rozpredáva majetok za minimálne sumy. Dom spolu s pozemkom kúpiš už za 6 000 eur
Štát rozpredáva majetok za minimálne sumy. Dom spolu s pozemkom kúpiš už za 6 000 eur
včera o 16:38
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
1
včera o 11:46
Snehová kalamita na Slovensku? Miestami napadne až 20 centimetrov snehu
Snehová kalamita na Slovensku? Miestami napadne až 20 centimetrov snehu
včera o 06:18
Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
1
pred 4 dňami
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
2
29. 1. 2026 15:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
28. 1. 2026 9:05
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
1
29. 1. 2026 8:22
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Lifestyle news
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieri popová ikona Zara Larsson aj rocková skupina Bring Me the Horizon
pred hodinou
Slovensko má nové kultúrne centrum Európy. O Trenčíne píšu už aj zahraničné médiá
pred hodinou
Pri cestovaní k moru ťa čakajú zmeny. Chorvátsko zavádza nový mýtny systém
pred 2 hodinami
Bratislava prichádza o výrazný kultúrny priestor. Ikonická Fuga sa po 14 rokoch zatvára
pred 3 hodinami
VIDEO: Do Dúbravky zavítal nečakaný hosť. Nočnými ulicami pobehoval obrovský daniel
pred 3 hodinami
Toto je vila novej série Ruže pre nevestu. Pozri sa, kde sa budú konať ceremoniály aj kokteil párty
dnes o 06:00
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
včera o 16:21
Nový pár v Hollywoode? Kim Kardashian sa má stretávať s F1 hviezdou Lewisom Hamiltonom
včera o 15:36
Johnny Depp sa zmenil na nepoznanie. V novej adaptácii poviedky Vianočná koleda si zahrá postavu mrzutého starca
včera o 15:04
Dá sa naozaj ochorieť zo zimy? Vedci vysvetlili domnienky našich starých mám
včera o 14:32
Slovensko Všetko
Pre mŕtve telo na diaľnici ju museli uzavrieť. Došlo tam k vážnej dopravnej nehode
včera o 17:53
Pre mŕtve telo na diaľnici ju museli uzavrieť. Došlo tam k vážnej dopravnej nehode
Na mieste zahynul človek a vodiči uviazli v dlhých kolónach na starej ceste.
Požiar v Bratislave vyhnal do zimy desiatky rodín. Evakuovať museli časť paneláku
pred 2 hodinami
Požiar v Bratislave vyhnal do zimy desiatky rodín. Evakuovať museli časť paneláku
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 2 hodinami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
ZOZNAM: Inšpektori na slovenskom trhu nahlásili viaceré nebezpečné výrobky
pred hodinou
ZOZNAM: Inšpektori na slovenskom trhu nahlásili viaceré nebezpečné výrobky
Dajte si pozor na falošných robotníkov v okolí Bratislavy. Rozbúrajú príchodovú cestu a pýtajú si stovky eur
dnes o 06:52
Dajte si pozor na falošných robotníkov v okolí Bratislavy. Rozbúrajú príchodovú cestu a pýtajú si stovky eur
Viaceré ulice v Prešove ostanú v utorok bez vody. Vodárne plánujú odstávku na sedem hodín
včera o 19:17
Viaceré ulice v Prešove ostanú v utorok bez vody. Vodárne plánujú odstávku na sedem hodín
Ekonomika Všetko
JEDNODUCHÁ KALKULAČKA: Na aký vdovský dôchodok máš nárok? Pozri si podmienky a výšku
pred 3 dňami
JEDNODUCHÁ KALKULAČKA: Na aký vdovský dôchodok máš nárok? Pozri si podmienky a výšku
pred 3 dňami
KALKULAČKA: Nové štátne dlhopisy budú v predaji už čoskoro. Vypočítaj si, aký výnos môžeš získať
pred 3 dňami
Agro firmy známeho podnikateľa skončili v konkurze: Banke dlhuje sedem miliónov eur, v pláne je rozpredaj majetku
Zahraničie Všetko
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
včera o 16:38
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
pred 3 hodinami
Belgický princ Laurent priznal stretnutia s Epsteinom. Vraj chcel, aby ho predstavil rodičom
pred 3 dňami
V nových Epsteinových spisoch sa objavujú aj Slovenky. E-maily odhaľujú kontakty a stretnutia
Slovensko Všetko
Pre mŕtve telo na diaľnici ju museli uzavrieť. Došlo tam k vážnej dopravnej nehode
včera o 17:53
Pre mŕtve telo na diaľnici ju museli uzavrieť. Došlo tam k vážnej dopravnej nehode
pred 2 hodinami
Požiar v Bratislave vyhnal do zimy desiatky rodín. Evakuovať museli časť paneláku
pred 2 hodinami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
29. 1. 2026 9:30
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
MBA titul sa na Slovensku stal populárnym manažérskym vzdelaním. Pod rovnakým názvom sa však skrývajú programy s diametrálne odlišnou kvalitou, cenou aj medzinárodným uznaním.
Ako ťa môžu (a nemôžu) firmy kontaktovať? Pozri si právne pravidlá nevyžiadaných e-mailov, SMS a hovorov (PREHĽAD)
28. 1. 2026 10:45
Ako ťa môžu (a nemôžu) firmy kontaktovať? Pozri si právne pravidlá nevyžiadaných e-mailov, SMS a hovorov (PREHĽAD)
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
1
26. 1. 2026 18:14
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
2
26. 1. 2026 9:30
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
25. 1. 2026 13:20
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia