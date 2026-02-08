SOI vydala varovanie pre majiteľov áut značky BMW, Mercedes, Alfa Romeo a motoriek Honda.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje majiteľov áut BMW, Mercedes a Alfa Romeo a motoriek Honda. Zistila možné technické problémy a nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla. Informuje o tom portál Trnavak.
BMW
BMW Slovensko oznámilo zvolávaciu akciu pre modely X3 a X3M (34 vozidiel na Slovensku).
Problém je v nedostatočne pevnom skrutkovom spoji koľajnicového systému batožiny, ktorý môže zvýšiť riziko úrazu pri nehode. Oprava spočíva vo výmene skrutiek v batožinovom priestore.
Mercedes
Mercedes-Benz Slovakia ohlásil dve zvolávacie akcie pre model CLA.
Problém sa týka zámkov bezpečnostných pásov vodiča a spolujazdca, ktoré pri čelnom náraze môžu omylom povoliť a zvýšiť riziko zranenia. Riešením je výmena zámkov v autorizovanom servise.
Alfa Romeo
F Automobil Import hlási zvolávaciu akciu pre model Alfa Romeo Tonale MHEV/PHEV (26 vozidiel na Slovensku).
Problém je v brzdovom pedáli, ktorý môže pri brzdení zlyhať, znížiť brzdný účinok a zvýšiť riziko nehody. Riešením je správne upevnenie pedála v servise.
Motorky Honda
Pri motocykloch CBR650RA a CBR650RAC hrozí skrat v káblovom zväzku blikačov, ktorý môže spôsobiť nefunkčné svetlá a zníženú viditeľnosť za tmy.
Modely CBR600R a CB1000S/SPS majú problém so spotrebou oleja, čo môže viesť k zadretiu motora a riziku pádu. V servise vykonajú kontrolu, doplnenie oleja alebo výmenu motora.
Všetky opravy sa vykonávajú v autorizovaných servisoch. Zvolávacie akcie sú preventívne, cieľom je odstrániť poruchy skôr, než vznikne riziko. Majitelia by preto nemali návštevu servisu odkladať. Ak bolo vozidlo medzičasom predané, výrobcovia žiadajú pôvodného majiteľa o poskytnutie kontaktu na nového vlastníka.