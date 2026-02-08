Česko získalo prvú medailu na tohtoročnej zimnej olympiáde.
Českí fanúšikovia a fanúšičky sa v nedeľu dopoludnia tešili, že by sa vo finále paralelného obrovského slalomu proti sebe mohli postaviť dve české snowboardistky, Ester Ledecká a Zuzana Maděrová, tie totiž v talianskom Livigne ovládli kvalifikáciu. No to sa nakoniec nestalo.
Ester, bohužiaľ, neobhájila zlato z Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022, takže sa jej nepodarilo získať olympijský hattrick v jednej disciplíne. Prekvapivo vypadla vo štvrťfinále, keď ju predbehla Rakúšanka Sabine Payer.
Vyhrala najdôležitejší závod kariéry
Proti Payer sa vo finále postavila ďalšia Češka, 22-ročná Zuzana Maděrová, která závod napokon vyhrala. Česká republika tak tretí deň olympijských hier získava prvú medailu, a to rovno zlatú.
V Pekingu pred štyrmi rokmi sa Zuzana do šestnástky pretekárok z kvalifikácie nedostala, teraz si to vynahradila a „pomstila“ Ester, ktorá bola doteraz najväčšou favoritkou.
Maděrovej k olympijskému zlatu pogratuloval aj prezident, ktorý jej fandil priamo na mieste. „Je to tam! Zlatá Zuzana Maděrová v Livignu. Veľká gratulácia a hlboký rešpekt. Vďaka za skvelú reprezentáciu Českej republiky. Bolo mi cťou byť pri tom,“ napísal na X.