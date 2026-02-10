Na Slovensku sa výrazne oteplí. Denné maximá môžu dosahovať +13 °C

Teploty sa na niektorých miestach zdvojnásobia.
Na Slovensku nás podľa predpovede SHMÚ čaká v najbližších dňoch oteplenie.
V utorok (10. februára) bude oblačno a miestami sa objaví slabé sneženie. Denné teploty sa budú pohybovať do +6 °C, nočné minimum klesne až na -6 °C.
Už v stredu sa oteplí na +10 °C, v noci teplota klesne približne na -5 °C. Meteorológovia očakávajú oblačné až zamračené počasie, miestami dážď alebo dážď so snehom. Vo vyšších a miestami nižších polohách bude snežiť.
Štvrtok prinesie výraznejšie oteplenie, denné maximá dosiahnu +13 °C, nočné minimá sa znížia na -1 °C. Opäť bude oblačno až zamračené. Vo vyšších polohách môžeme očakávať sneženie a na viacerých miestach dážď.
Podobné teploty budú pokračovať aj v piatok, keď sa denné teploty udržia okolo +13 °C a nočné minimá dosiahnu približne -1 °C.