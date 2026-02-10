Prípad riešili bratislavskí dopravní policajti.
Diaľnicu môžu využívať len vodiči motorových vozidiel. Chodci, cyklisti ani kolobežkári po nej ísť nesmú. V súvislosti s víkendovým prípadom jazdy kolobežkára po diaľnici D1 v Bratislave na to upozornila na sociálnej sieti polícia.
„Chodec, kolobežkár ani cyklista na diaľnicu nepatrí, a preto bol hliadkou dopravnej polície zabezpečený jeho odvoz na bezpečné miesto. Takisto mu bola uložená bloková pokuta,“ uviedla polícia.
