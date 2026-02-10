Sťažnosti obyvateľov sa ukázali ako oprávnené.
Z potrubia regulačnej stanice v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa unikal plyn. Na jeho zápach sa v pondelok podvečer sťažovali najmä obyvatelia východnej časti hlavného mesta. Zasahovať museli hasiči, ktorí únik plynu našli a v spolupráci s majiteľom potrubia ho zastavili.
„Na linke 158 sme dnes krátko po 19.00 h prijali oznámenie od osoby zodpovednej za servis regulačnej stanice plynu, nachádzajúcej sa v blízkosti obchodného centra pri letisku M. R. Štefánika v druhom bratislavskom okrese, ktorá videla neznámeho muža, ktorý mal túto stanicu úmyselne poškodiť,“ uvádza polícia.
Hasičom volali viacerí občania, ktorí cítili plynový zápach najmä vo východnej časti Bratislavy. Únik preto hasiči preverovali na viacerých uliciach ako Seberíniho, Hradská, Borodáčova či Astronomická. „Napokon našli zdroj úniku plynu z poškodeného stredotlakového potrubia regulačnej stanice v mestskej časti Vrakuňa. Únik plynu bol v spolupráci s majiteľom už odstránený,“ uviedli bratislavskí hasiči. Polícia po neznámom mužovi, ktorý údajne poškodil potrubie, naďalej pátra.