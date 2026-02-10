Jeffrey Epstein označil Miroslava Lajčáka ako „núdzový kontakt v prípade problémov“

Upozornila na to opozičná poslankyňa Martina Holečková.
Jeffrey Epstein posielal svojmu právnikovi Darrenovi Indyke zoznam kontaktov, na ktoré sa má obrátiť v prípade problémov. Na prvom mieste v zozname sa nachádzal bývalý slovenský diplomat Miroslav Lajčák. Upozornila na to poslankyňa Martina Holečková (SaS).
„Pán Lajčák, bolo by na čase prestať klamať, používať trápne výhovorky a povedať verejnosti, aký bol v skutočnosti váš vzťah s Epsteinom,“ odkázala Lajčákovi opozičná poslankyňa.
Jeffreyho Epsteina odsúdili za zneužívanie maloletých už v roku 2008 na Floride. Po rokoch na slobode ho v roku 2019 opätovne zatkli a čelil federálnym obvineniam z obchodovania so sexom a sprisahania. Krátko nato, v auguste toho istého roku, ho našli mŕtveho v jeho väzenskej cele. Podľa oficiálnej pitevnej správy spáchal samovraždu, čo dodnes vyvoláva množstvo konšpiračných teórií.
Miroslav Lajčák 31. januára 2026 pre kontakt s Epsteinom odstúpil z funkcie poradcu premiéra Roberta Fica pre národnú bezpečnosť. Hoci ho Robert Fico označil za „veľkého diplomata“ a jeho odchod za stratu skúseností, tlak bol priveľký. Proti Lajčákovi sa postavila nielen opozícia, ale aj koaličná SNS.