TASR
dnes 10. februára 2026 o 11:04
Čas čítania 0:23

AKTUÁLNE: ZSSK hlási výpadok. Lístok online si momentálne nekúpiš

AKTUÁLNE: ZSSK hlási výpadok. Lístok online si momentálne nekúpiš
Zdroj: ZSSK

Lístok na vlak je možné zakúpiť bez poplatku v pokladnici alebo u vlakového personálu.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súčasnosti eviduje výpadok svojich online predajných systémov v aplikácii IDeme vlakom. ZSSK o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že lístok na vlak je možné si kúpiť bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu.

ZSSK sa v poslednom čase na online predaj lístkov spolieha čoraz viac. Aj preto pristúpila k optimalizácii predaja na staniciach, vyhodnocuje efektivitu jednotlivých predajných miest a najmenej vyťažené pokladnice, ktoré sú z dlhodobého hľadiska ekonomicky neudržateľné, postupne redukuje. Za nákup lístka v pokladnici si ZSSK účtuje poplatok jedno euro alebo tri eurá za nákup u vlakového personálu.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Zdroj: ZSSK
Súvisiace témy:
Slovensko Slovensko
