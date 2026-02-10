V mladosti sa zapojil do SNP.
Vo veku 101 rokov zomrel jeden z posledných preživších holokaustu a účastník SNP Otto Šimko. Informovala o tom stránka Židia na Slovensku.
Otto Šimko bol počas druhej svetovej vojny kvôli svojmu židovskému pôvodu internovaný v pracovnom tábore, no pred transportom do vyhladzovacieho tábora sa mu podarilo uniknúť a aktívne sa zapojil do Slovenského národného povstania.
Neskôr bojoval v partizánskej skupine, pričom za svoju odvahu v boji proti fašizmu získal viaceré štátne vyznamenania. Po vojne sa stal novinárom v denníku Smena. Po roku 1968 ho z politických dôvodov vyhodili z práce, pretože odmietol schváliť okupáciu Československa.
„Otto Šimko bol hlasom pamäte – nielen tých, ktorí holokaust prežili, ale aj pre ďalšie generácie, aby sa hrôzy minulosti nikdy nezopakovali. Nikdy neuhol pred nikým a pred ničím, preto vzbudzoval rešpekt a obavy nečestných ľudí. Po pánovi Šimkovi ostane prázdne miesto v sieni slávy čestných a spravodlivých,“ napísal na sociálnej sieti Ústredný zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.