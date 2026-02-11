Používatelia v tejto chvíli čakajú na obnovenie služieb, ktoré ochromilo prácu aj súkromnú komunikáciu.
Slováci majú aktuálne problém s používaním sociálnej siete Facebook od spoločnosti Meta a komunikačnej aplikácie Messenger. Prostredníctvom portálu downdetector nahlásili ich výpadok. Niektorým užívateľom sa nezobrazujú chaty a iní sa sťažujú na to, že im nefunguje nástenka. Výpadok u väčšiny ľudí trvá už približne hodinu.
