Polícia momentálne preveruje všetky okolnosti tejto tragédie a zatiaľ k prípadu neposkytuje podrobnejšie informácie.
V oblasti Lavínovej lávky, ktorá spadá pod masív Gerlachovského štítu, sa utrhla masa snehu. Pád lavíny neprežil 32-ročný muž pochádzajúci z Českej republiky, informuje polícia na sociálnej sieti.
Polícia nešťastie vyšetruje
Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky, no českému turistovi už nedokázali pomôcť. Tragický incident už prevzala polícia, ktorá celú udalosť intenzívne objasňuje.
Vzhľadom na to, že vyšetrovatelia momentálne vykonávajú na mieste a v rámci prípadu potrebné procesné úkony, bližšie podrobnosti o okolnostiach nešťastia zatiaľ verejnosti neposkytli.
9. februára 2026 o 9:28 Čas čítania 1:04 Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
8. februára 2026 o 14:09 Čas čítania 0:24 Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity