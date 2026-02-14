V Maďarsku si dopravcovia priplatia za každý kilometer kvôli vyšším poplatkom za emisie a infraštruktúru.
Slovenskí autodopravcovia si v roku 2026 za jazdu v zahraničí priplatia. Väčšina susedných štátov upravila cenníky mýta na spoplatnených úsekoch. Podľa spoločnosti Eurowag zaplatí kamionista na trase z Bratislavy do Nemecka cez Rakúsko o takmer desať eur viac ako v závere minulého roka. Vyššie náklady čakajú dopravcov aj v Poľsku, Česku a Maďarsku.
Ekologické vozidlá získajú výhodu
Krajiny zvyšujú sadzby najmä kvôli rozširovaniu siete ciest a snahe motivovať firmy k nákupu ekologických vozidiel.
- Česko: Štát tu zvyšuje poplatky za CO2, čo najviac pocítia vodiči na cestách 1. triedy. Napríklad úsek z Drietomy do Brna zdražie o 10 %.
- Rakúsko: Viedeň zvýhodňuje bezemisné autá. Kamión nad 12 ton na trase z Kittsee do Salzburgu zaplatí po novom 189 eur, čo je o 9 eur viac než vlani.
- Maďarsko: Budapešť plošne zdvihla infraštruktúrny poplatok. Cesta z Rajky k srbským hraniciam tak vyjde o viac ako 6 eur drahšie.
Rozširovanie sietí a nové systémy
Štáty do mýtnych systémov pridávajú stovky kilometrov nových úsekov.
- Poľsko: Od februára zdvihlo sadzby o desiatky percent a zároveň spoplatnilo ďalších 645 kilometrov ciest.
- Holandsko: Krajina od 1. júla úplne mení systém. Ruší elektronické známky a zavádza platbu za skutočne prejdenú vzdialenosť, čo si vyžiada inštaláciu palubných jednotiek.
Odborníčka Ivana Lang z Eurowagu vysvetľuje, že mnohé krajiny týmito zmenami napĺňajú stratégiu Európskej komisie. Tá plánuje do roku 2030 znížiť emisie CO2 o 30 %.