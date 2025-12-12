Kontroly predlžuje na hraniciach so štátmi Česko, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko.
Rakúsko predĺži kontroly na hraniciach so susedným Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalších šesť mesiacov, teda do júna budúceho roka. Oznámil to v piatok rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.
Karner na tlačovej konferencii oznámil novú organizáciu správy hraníc, ktorá sa namiesto statických kontrol na priechodoch v budúcnosti zameria na pohraničné oblasti. Dôvodom sú klesajúce počty osôb, ktoré polícia zadržala priamo na hraniciach.
Kontroly prispôsobia novej situácii aj v prípade zmienených štyroch krajín vrátane Slovenska. „Aj tu budeme v budúcnosti vykonávať menej kontrol na hranici, ale viac v pohraničnej oblasti,“ povedal Karner.
Cieľom reorganizácie je podľa ministra efektívnejšia a flexibilnejšia ochrana hraníc. Taktiež sa zníži počet vojakov, ktorí pomáhajú so strážením hraníc. Rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová uviedla, že asistenčnú operáciu armády predĺžili, mala by sa však viac prispôsobiť situácii.
Podľa jej slov ide len o dočasné opatrenie a v budúcnosti armáda môže byť potrebná v menšom rozsahu. Aktuálne nasadili 510 vojakov v spolkovej krajine Burgenland.
Generálny riaditeľ pre verejnú bezpečnosť Franz Ruf vyzdvihol policajnú jednotku Puma, ktorá chráni hranice. V budúcnosti budú využívať aj drony, vrtuľníky alebo termovízne kamery. Tieto technológie poskytnú obraz o situácii v reálnom čase a výsledky analýzy potom budú základom pre boj proti nelegálnej migrácii.