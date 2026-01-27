Na prvé miesto sa v aktuálnom hodnotení dostala Základná škola na Mudroňovej ulici v Bratislave.
Analytici INEKO zverejnili nový rebríček najlepších základných škôl na Slovensku, ktorý vychádza z výsledkov žiakov v Testovaní 9, školských olympiádach a ďalších ukazovateľov.
Na prvé miesto sa v aktuálnom hodnotení dostala Základná škola na Mudroňovej ulici v Bratislave, ktorá si medziročne výrazne polepšila a poskočila z piatej priečky. Druhé miesto obsadila ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach a tretie ZŠ na Kollárovej ulici vo Svätom Jure.
V prvej desiatke sa opakovane umiestnili aj ZŠ Pri Podlužianke v Leviciach, ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a dve školy z Košíc, na Staničnej a Bernolákovej ulici.
Najväčší medziročný posun zaznamenala Základná škola v Gemerskom Jablonci, ktorá si výrazne zlepšila hodnotenie a patrí medzi školy s najväčším progresom.
|Názov školy
|Ulica
|Obec
|1. Základná škola
|
Mudroňova 83
|
Bratislava – Staré Mesto
|2. Základná škola
|T. J. Moussona 4
|
Michalovce
|3. Základná škola
|Kollárova 2
|Svätý Jur
|4. Základná škola
|Pri Podlužianke 6
|Levice
|5. Základná škola
|Staničná 13
|
Košice – Juh
|6. Cirkevná ZŠ sv. Gorazda
|Komenského 1096
|Námestovo
|7. Základná škola Narnia
|Okružná 2
|
Banská Bystrica
|8. Základná škola
|
Krosnianska 4
|
Košice – Dargovských Hrdinov
|9. ZŠ kniežaťa Pribinu
|Andreja Šulgana 1
|
Nitra
|10. Základná škola
|Drieňová 16
|Bratislava – Ružinov