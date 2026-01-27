Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 27. januára 2026 o 16:33
Čas čítania 0:51

REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky

REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Zdroj: TASR/Roman Hanc

Na prvé miesto sa v aktuálnom hodnotení dostala Základná škola na Mudroňovej ulici v Bratislave.

Analytici INEKO zverejnili nový rebríček najlepších základných škôl na Slovensku, ktorý vychádza z výsledkov žiakov v Testovaní 9, školských olympiádach a ďalších ukazovateľov.

Na prvé miesto sa v aktuálnom hodnotení dostala Základná škola na Mudroňovej ulici v Bratislave, ktorá si medziročne výrazne polepšila a poskočila z piatej priečky. Druhé miesto obsadila ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach a tretie ZŠ na Kollárovej ulici vo Svätom Jure.

V prvej desiatke sa opakovane umiestnili aj ZŠ Pri Podlužianke v Leviciach, ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a dve školy z Košíc, na Staničnej a Bernolákovej ulici.

Najväčší medziročný posun zaznamenala Základná škola v Gemerskom Jablonci, ktorá si výrazne zlepšila hodnotenie a patrí medzi školy s najväčším progresom.

Poradie jednotlivých základných škôl si môžu rodičia a žiaci pozrieť v kompletnom rebríčku na tomto webe.
Názov školy Ulica  Obec
1. Základná škola
Mudroňova 83
Bratislava – Staré Mesto
2. Základná škola T. J. Moussona 4
Michalovce
3. Základná škola Kollárova 2 Svätý Jur
4. Základná škola Pri Podlužianke 6 Levice
5. Základná škola Staničná 13
Košice – Juh
6. Cirkevná ZŠ sv. Gorazda Komenského 1096 Námestovo
7. Základná škola Narnia Okružná 2
Banská Bystrica
8. Základná škola
Krosnianska 4
Košice – Dargovských Hrdinov
9. ZŠ kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana 1
Nitra
10. Základná škola Drieňová 16 Bratislava – Ružinov
ilustračná fotka.
ilustračná fotka. Zdroj: Pixabay∕Miloslav_Ofukany
