Do roku 2028 má pošta udržať len asi 400 vlastných pobočiek, zvyšok bude fungovať vo forme franšízy s podporou obcí.
Slovenská pošta, jeden z troch najväčších zamestnávateľov na Slovensku s viac ako 10-tisíc pracovníkmi, sa ocitla v kritickej situácii. Straty sa odhadujú v desiatkach miliónov eur, záujem o listové zásielky prudko klesá a náklady rastú, informujú Regióny.sk.
Podľa transformačného plánu môže do roku 2028 zmiznúť až štvrtina pracovných miest, zaniknúť majú desiatky pobočiek, ktoré sa presunú na mestské úrady alebo do obchodov. Pošta zároveň zvýšila ceny služieb a v budúcnosti plánuje ďalšie zdražovanie.
Vlani dosiahla strata 12 miliónov eur a stále spláca úvery vo výške vyše 50 miliónov eur. Prepad listových zásielok je až 70 % za posledné roky, balíky síce rastú, no konkurencia je tvrdá – Packeta, Alza či GLS prevádzkujú tisíce boxov.
V rámci modernizácie sa aktuálne zatvorilo 47 pobočiek, zamestnanci však väčšinou pokračujú inde v rámci firmy. Do roku 2028 má pošta udržať len asi 400 vlastných pobočiek, zvyšok bude fungovať vo forme franšízy s podporou obcí.
Zdražovanie poštových služieb sa dotkne aj bežných občanov – ceny listov a poukazov sa zvýšia o desiatky centov, napríklad list 1. triedy do 50 g z 1,70 € na 1,90 € a doporučený list 2. triedy z 2,70 € na 3,30 €.