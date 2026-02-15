Kým pri manuáli stačí strážiť rýchlosť a svetlá, majitelia automatov a elektromobilov môžu pri vlečení definitívne zničiť svoje auto.
Ak sa rozhodneš odtiahnuť nepojazdné vozidlo, musíš dodržiavať prísne pravidlá cestnej premávky. Nesprávny postup totiž ohrozuje bezpečnosť a môže trvalo poškodiť automobil, informuje portál autonoviny.
Základné pravidlá pre bezpečný odťah
- Stráž si rýchlosť: S vlečeným autom smieš jazdiť maximálnou rýchlosťou 60 km/h.
- Skontroluj technický stav: Obe vozidlá musia mať plne funkčné riadenie a brzdy. Ak brzdy nefungujú, zavolaj odťahovú službu.
- Pri zníženej viditeľnosti musíš poruchové vozidlo osvetliť. Vpredu na strane k stredu vozovky umiestni biele neoslňujúce svetlo, vzadu použi aspoň jedno červené svetlo.
- Zákon vlečenie na diaľnici zakazuje. Vozidlo smieš odtiahnuť len vo výnimočných prípadoch k najbližšiemu výjazdu, aby si uvoľnil cestu.
Ak vlastníš elektromobil alebo plug-in hybrid, odťah úplne zabudni. Elektromotor je totiž fixne spojený s kolesami bez klasickej spojky. Keď auto ťaháš s kolesami na asfalte, motor generuje elektrinu, ktorá nemá pri vypnutých systémoch kam odtekať. Riskuješ tak prehriatie a nevratné poškodenie meniča alebo batérie. Takéto vozidlo preto vždy nalož na plošinu odťahového vozidla.
Podobne riskantný je aj odťah auta s automatickou prevodovkou. Ak vozidlo vlečieš s vypnutým motorom, prevodovka pracuje „na sucho“ bez mazania. Súčasti sa po pár kilometroch prehrejú a hrozí ich úplné zničenie. Staršie typy síce dovoľovali krátky presun (pravidlo 50/50 – max. 50 km pri 50 km/h), no pri moderných viacstupňových automatoch neriskuj a zvoľ radšej profesionálnu prepravu.