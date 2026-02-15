Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 15. februára 2026 o 13:00
Čas čítania 0:50

Aké pravidlá platia pri odťahu auta? Toto nemôžeš robiť, ak vlastníš elektromobil

Aké pravidlá platia pri odťahu auta? Toto nemôžeš robiť, ak vlastníš elektromobil
Zdroj: archív/Peter Klas

Kým pri manuáli stačí strážiť rýchlosť a svetlá, majitelia automatov a elektromobilov môžu pri vlečení definitívne zničiť svoje auto.

Ak sa rozhodneš odtiahnuť nepojazdné vozidlo, musíš dodržiavať prísne pravidlá cestnej premávky. Nesprávny postup totiž ohrozuje bezpečnosť a môže trvalo poškodiť automobil, informuje portál autonoviny.

Základné pravidlá pre bezpečný odťah

  • Stráž si rýchlosť: S vlečeným autom smieš jazdiť maximálnou rýchlosťou 60 km/h.
  • Skontroluj technický stav: Obe vozidlá musia mať plne funkčné riadenie a brzdy. Ak brzdy nefungujú, zavolaj odťahovú službu.
  • Pri zníženej viditeľnosti musíš poruchové vozidlo osvetliť. Vpredu na strane k stredu vozovky umiestni biele neoslňujúce svetlo, vzadu použi aspoň jedno červené svetlo.
  • Zákon vlečenie na diaľnici zakazuje. Vozidlo smieš odtiahnuť len vo výnimočných prípadoch k najbližšiemu výjazdu, aby si uvoľnil cestu.

Ak vlastníš elektromobil alebo plug-in hybrid, odťah úplne zabudni. Elektromotor je totiž fixne spojený s kolesami bez klasickej spojky. Keď auto ťaháš s kolesami na asfalte, motor generuje elektrinu, ktorá nemá pri vypnutých systémoch kam odtekať. Riskuješ tak prehriatie a nevratné poškodenie meniča alebo batérie. Takéto vozidlo preto vždy nalož na plošinu odťahového vozidla.

Peter Klas sa venuje práci v odťahovej službe už od roku 1997.
Peter Klas sa venuje práci v odťahovej službe už od roku 1997. Zdroj: archív/Peter Klas
pred 2 dňami
