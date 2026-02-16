Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 16. februára 2026 o 15:18
Čas čítania 0:31

V slovenských obchodoch sa predáva mäso s ochorením, tvrdia aktivisti. Únia hydinárov nesúhlasí

V slovenských obchodoch sa predáva mäso s ochorením, tvrdia aktivisti. Únia hydinárov nesúhlasí
Zdroj: Obránci zvířat

Aktivisti žiadajú prechod na pomaly rastúce plemená, obchodníci upozorňujú na vyššie ceny.

Organizácia Humánny pokrok tvrdí, že 98 % kuracieho mäsa v najväčších slovenských reťazcoch vykazuje znaky tzv. ochorenia bielych vlákien. Ide o tenké pruhy v mäse, ktoré vznikajú, keď kurčatá rastú príliš rýchlo. Takéto mäso má podľa nich viac tuku, menej bielkovín a horšiu kvalitu. Problém sa má týkať takmer všetkých kuracích pŕs v najväčších obchodoch, a to aj pri produktoch označených ako „welfare“.

Organizácia vyzýva reťazce, aby prešli na pomaly rastúce plemená v rámci takzvaného Európskeho kuracieho záväzku. Tvrdí, že by to zlepšilo podmienky chovu aj kvalitu mäsa.

Hydinári oponujú, že každé kura kontroluje veterinár a ak mäso spĺňa zákonné normy, môže ísť do predaja. Obchodníci zároveň upozorňujú, že pomalší chov by znamenal vyššie ceny. Podľa prieskumu Humánneho pokroku by však väčšina Slovákov bola ochotná si za kvalitnejšie mäso priplatiť, informuje STVR.

ilustračná fotografia.
ilustračná fotografia. Zdroj: Pexels/alleksana
