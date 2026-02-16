Hlavné témy
TASR
dnes 16. februára 2026 o 11:17
Čas čítania 0:45

Lavína zablokovala železničnú trať vo Švajčiarsku. Vlak s desiatkami cestujúcich sa vykoľajil

Lavína zablokovala železničnú trať vo Švajčiarsku. Vlak s desiatkami cestujúcich sa vykoľajil
Železničná doprava medzi Goppensteinom a Brigom zostáva dočasne prerušená a na mieste zasahujú záchranári.

V pondelok ráno sa v južnom Švajčiarsku v dôsledku snehovej lavíny vykoľajil vlak, v ktorom sa viezlo asi 80 cestujúcich.  „Vykoľajenie vlaku, pravdepodobne so zraneniami,“ uviedla regionálna polícia v príspevku na sociálnej sieti X s tým, že k vykoľajeniu došlo o 7.00 h pri Goppensteine. Na mieste už začali pracovať záchranári a očakáva sa, že evakuácia cestujúcich sa začne čoskoro.

Švajčiarsky železničný dopravca SBB na svojej webovej stránke uviedol, že vlaková doprava je v dôsledku lavíny prerušená medzi Goppensteinom a Brigom. Trať bude uzavretá asi do 16.00 h.

Podľa spravodajského portálu Pomona.ch sa vlak vykoľajil v oblasti Stockgrabe medzi Goppensteinom a Hohtennom v kantóne Valais. Goppenstein sa podľa webu Blick.ch nachádza pri výjazde zo železničného tunela Lötschberg. Už vo štvrtok tam spadla lavína, vtedy však neboli hlásené žiadne zranenia. Lavínové nebezpečenstvo tam platilo aj teraz, pád lavíny sa pôvodne očakával až popoludní, ale nastal skôr.

Železničná Spoločnosť BLS uviedla, že vykoľajený vlak bol regionálny expres, ktorý odišiel zo Spiezu neďaleko Bernu okolo 6.00 h.

