VIDEO: V Bratislave sa konal protest proti chovu rýchlokurčiat

Boli sme svedkami protestu proti chovu rýchlokurčiat
Aktivisti v Bratislave opäť upozorňovali na chov rýchlokurčiat a tvrdia, že podmienky, v akých žijú zvieratá v priemyselných chovoch, sú nevyhovujúce. Cieľom protestu bolo prinútiť slovenské reťazce a výrobcov, aby sa definitívne zaviazali k ukončeniu chovu rýchlokurčiat.
„Tie kurčatá sú neustále zadychčané, majú zdeformované končatiny, ktoré sa podlamujú pod váhou ich obrovského nafuknutého tela a potom strávia väčšinu svojho času ležiac nehybne na podstielke plnej výkalo, ktorá im spôsobuje bolestivé chemické popáleniny. Toto je skutočne zvrátenosť proti prírode,“ tvrdí riaditeľ mimovládnej organizácie Humánny pokrok Martin Smrek.
Pozri si celú reportáž:
