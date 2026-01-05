Dobrou správou je, že bývalej poisťovni už preukaz vracať nemusíte.
Poistenci, ktorí od januára zmenili zdravotnú poisťovňu, musia túto skutočnosť oznámiť svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 8. januára. Ak človek pracuje pre viacerých zamestnávateľov, musí o zmene informovať každého z nich. Na rozdiel od minulosti už poistenec nemusí kontaktovať svoju bývalú poisťovňu ani jej vracať starý plastový preukaz. Tieto pravidlá potvrdili všetky slovenské zdravotné poisťovne.
„Poistenec má však povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára aj zmenu platiteľa poistného, ak sa tento údaj od podania prihlášky zmenil. Klienti Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) tak môžu urobiť elektronicky cez mobilnú aplikáciu alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke,“ spresnila hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
Hoci zákon neprikazuje hlásiť zmenu lekárom, poisťovne to odporúčajú. „Stačí, ak o tom informujete lekára pri prvej návšteve po zmene poisťovne,“ poznamenala Capáková. U lekára sa môžu pacienti plnohodnotne preukázať aj digitálnou verziou preukazu v mobile.
Hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepiansky potvrdil, že rovnaké pravidlá platia pre všetkých. „O povinnostiach informujeme aj našich nových poistencov. Preukazy sme im doručili v priebehu decembra, no všetci ich nájdu aj v mobilnej aplikácii. Digitálny preukaz platí rovnako ako plastová kartička,“ uviedol.
Podobne postupujú aj poistenci Union zdravotnej poisťovne. Ako objasnila hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová, noví klienti dostali spolu s preukazom aj prihlasovacie údaje do online pobočky a aplikácie. Zdôraznila, že poistenci starú kartičku nevracajú, mali by ju však skartovať a používať už len novú. „Hoci lekárom zmenu hlásiť nemusíte, niektorí túto informáciu vítajú,“ podotkla.
Danka Capáková zároveň pripomenula, že od 1. januára 2026 platia nové sadzby zdravotného poistenia pre zamestnancov, SZČO a samoplatiteľov. „Samoplatitelia a živnostníci, ktorí využívajú trvalý príkaz, si musia v banke zmeniť IBAN novej poisťovne. Poistné za január 2026 musia uhradiť na nový účet najneskôr do 8. februára,“ uzavrela.