Výber Američanov porazil Švédov 2:1 po predĺžení.
Slovenská hokejová reprezentácia nastúpi v piatok 20. februára o 21.10 h v semifinále do zápasu proti výberu USA. Američania postúpili cez Švédov, ktorých zdolali tesne 2:1 po predĺžení. Slovensko si svoj postup vybojovalo s Nemcami dominantným výsledkom 6:2. Amerika má papierovo silnejší tím plný hviezd z NHL, v tabuľke kanadského bodovania v rámci ZOH 2026 v hokeji sú však na tom lepšie hráči našej reprezentácie.
Kým my máme na zdieľanom piatom mieste Juraja Slafkovského so 7 bodmi a na zdieľanom deviatom mieste Dalibora Dvorského so šiestimi bodmi, najlepší hráč USA Auston Matthews obsadil až rovnako zdieľané deviate miesto.
V druhom semifinálovom zápase sa stretnú hviezdne výbery Fínska a Kanady.
Porazené tímy budú hrať o bronz v sobotu večer o 20.40 h, víťazi budú hrať o zlato v nedeľu 14.10 h.