Vyšetrovatelia museli v priebehu niekoľkých hodín vystopovať trasu smetiarskeho auta.
Muž pri upratovaní v juhotalianskom meste Torre Lapillo omylom vyhodil kovovú schránku, v ktorej ukrýval zlaté tehličky v hodnote 120-tisíc eur. Majiteľ si svoju chybu uvedomil až na druhý deň a okamžite kontaktoval políciu, informuje Kurier.
Policajti po nahlásení straty rozbehli pátraciu akciu. Pomohli im najmä záznamy z mestských kamier. Vďaka nim presne identifikovali smetiarske auto, ktoré osudný kontajner vyprázdnilo. Stopa viedla vyšetrovateľov až na skládku v meste Ugento.
Po niekoľkohodinovom prehľadávaní policajti schránku úspešne vypátrali. Schránka bola síce poškodená, no zlaté tehličky sa stále nachádzali vnútri. Policajti následne hodnotný majetok vrátili majiteľovi.