Európska komisia začala doposiaľ najostrejšie konanie proti čínskemu predajcovi Shein.
Európska komisia (EK) spustila formálne vyšetrovanie čínskeho módneho giganta Shein. Brusel podozrieva platformu z predaja nelegálneho tovaru, medzi ktorým sa údajne objavili aj erotické bábiky s detským vzhľadom. Komisia zároveň preveruje, či dizajn aplikácie nespôsobuje u používateľov závislosť.
Podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová zdôraznila, že Európska únia zakazuje nelegálne produkty bez ohľadu na to, či ich zákazník nájde v kamennom obchode alebo na internete. Vyšetrovatelia sa zameriavajú najmä na:
- Sexuálne zneužívanie detí: Komisia preveruje obsah, ktorý by mohol zobrazovať tento materiál, vrátane spomínaných bábik pripomínajúcich deti.
- Návykové prvky: Odborníci posúdia systémy odmien a bodov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na duševné zdravie a ochranu spotrebiteľov.
- Netransparentné odporúčania: Brusel zhodnotí, na základe čoho algoritmy Sheinu navrhujú používateľom konkrétne produkty.
Komisia opiera svoje kroky o Zákon o digitálnych službách (DSA). Táto legislatíva nariaďuje online platformám, aby rýchlejšie odstraňovali nelegálny obsah a zjednodušili používateľom jeho nahlasovanie.
Ak vyšetrovanie potvrdí porušenie zákona, Sheinu hrozí vysoká pokuta. V najkrajnejšom prípade môže Komisia úplne zablokovať činnosť platformy v rámci EÚ, hoci nateraz tento scenár nepovažuje za pravdepodobný. Spoločnosť Shein, ktorá dnes sídli v Singapure, čelí takému prísnemu postupu zo strany EÚ po prvýkrát.